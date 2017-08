Uno de cada cuatro buses de la EMT de Valencia se queda sin salir al estar averiado Un autobús de la EMT, esperando en una parada. / Carolina Amor Trabajadores denuncian problemas en cocheras con los vehículos por falta de recambios y el aumento de la carga de trabajo ÁLEX SERRANO Jueves, 17 agosto 2017, 20:43

La imagen se repite con preocupante asiduidad para los trabajadores de la EMT en Valencia. Un conductor acude a las cocheras para recoger el autobús con el que circulará durante el día... y se encuentra con horas de espera. Así lo denuncia el presidente del comité de empresa de la EMT, Iban Alcalá, que asegura que ayer quedaron sin salir 116 coches de los casi quinientos que deberían circular por las calles de Valencia, lo que supone casi un 24% del total.

Las quejas este mes han crecido, según informan fuentes de la EMT. La satisfacción entre los usuarios del transporte público de la ciudad ha bajado medio punto en los últimos siete años y un 50 por ciento considera que la frecuencia de paso de los autobuses es «bastante deficiente» y un 12,9 por ciento manifiesta su descontento con las modificaciones sufridas en algunas líneas así como con el cambio de ubicación de algunas paradas según una encuesta de Avacu hecha pública el miércoles.

Para Alcalá, esta situación se da «porque faltan coches y eso se traduce en falta de convoys». El presidente del comité de empresa lamenta que aumenten los ritmos de trabajo, las frecuencias de paso, que se alargan, y las quejas. Alcalá desvela que en el área técnica los mecánicos «están sin recambios y los coches no pueden salir a trabajar». «Actualmente a día de hoy (por ayer) están 116 coches inmovilizados, de ellos 63 están en San Isidro y 53 en el Depósito Norte», comentó el presidente del comité de empresa, que asegura que el porcentaje de coches que cada día no salen, de media, es superior al 28%.

Alcalá insistió, además, en los problemas a los que se enfrentará la dirección de la empresa cuando llegue septiembre y tenga que salir el 90% de la flota. «No hay coches para dar servicio. Actualmente, casi todos los días, compañeros van a cambiar coches y les toca esperar incluso horas porque no hay autobuses disponibles para darles y que puedan salir a circular», comentó.

Este problema no es nuevo. El tripartito ha heredado una flota de autobuses envejecida y el ritmo al que el presidente de la EME y concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, compra nuevos vehículos no es suficiente para paliar los problemas derivados de la edad de los autobuses. Sin embargo, este año ya ha habido días con decenas de coches sin poder salir a rodar por las calles de la ciudad, como el pasado 15 de junio, cuando se quedaron 13 en cocheras. Buena parte de las quejas de este mes de agosto se han centrado en líneas como la 25, que en muchas ocasiones no ha podido recoger a pasajeros en las paradas de la Albufera al ir completos.

En junio ya hubo problemas con hasta 13 vehículos que no circularon por la ciudad

Estos datos afectan a la regularidad de la red, que ha caído con respecto a otros años. Como muestra sirva el botón del informe interno de la EMT que este diario publicó en exclusiva el pasado 20 de mayo. Según este documento, la realidad es que una de cada tres líneas de la red acumulan retrasos de más del 20% de los vehículos en la llegada a la parada de regulación que usa la empresa para medir la puntualidad, y que 19 de las 45 salen tarde de cocheras con un retraso superior al 2% con respecto a abril de 2016. Así se desprende del informe de operaciones de la EMT de abril de este año al que tuvo acceso este diario el pasado mes de mayo. En él, se desvela que la puntualidad de la empresa ha caído del 90,64% en 2016 al 89,63% en 2017. En abril se situó en el 90,43%, un 1,91% menos que en el mismo mes del pasado año.

El mismo informe apunta un espectacular aumento de las supresiones de viajes por falta de personal. Han pasado de 19 en abril de 2016 a 307 en abril de 2017, es decir, un 1.515% de aumento. En todo el año, se han suprimido un total de 776 servicios, más del doble que en 2016 cuando se eliminaron 316. Además, en abril salieron tarde de cocheras 81 autobuses mientras que el mismo mes del pasado año lo hicieron únicamente 41, lo que supone un aumento de casi el doble. En total, los minutos acumulados de retraso en salida de cocheras alcanzan este año los 5.608, cuando el pasado año fueron 3.127. En abril se acumularon 782 minutos, más de 7 horas pero el mismo mes del pasado año se quedaron en 436.

«Situación complicada»

Todos estos datos dibujan, según fuentes de la empresa, una situación complicada que afecta día a día a los usuarios de los autobuses en la calle, que notan cómo los vehículos llegan cada vez más tarde a las paradas. Particularmente sangrante es el caso de la línea 5, que supone «un porcentaje muy alto» de las quejas que recibe la EMT. Las mismas fuentes no quisieron descartar en mayo que la empresa intervenga en la línea que hace el recorrido por la ronda interior (donde en marzo se construyó el carril bici) para paliar los problemas de puntualidad. La EMT lo ha hecho en otras líneas del centro de la ciudad.