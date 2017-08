Una empresa velará por las peticiones vecinales en la nueva plaza de la Reina La plaza de la Reina, con la Catedral y el Micalet al fondo. / irene marsilla El PP critica que habrá una segunda contrata después del proceso de participación ciudadana, del que todavía no se conocen los resultados P. M. VALENCIA. Viernes, 18 agosto 2017, 01:15

Cuando parecía que arrancaba el proyecto de reforma de la plaza de la Reina, una vez hecha oficial la adjudicación a la oferta liderada por los arquitectos José María Tomás y Antonio Escario, resulta que no. El Ayuntamiento todavía debe contratar a una empresa para que supervise la aplicación en el diseño de las propuestas de vecinos y comerciantes que acudieron al proceso llamado «ParticipaReina». Se hará por contrato menor, es decir, a libre designación por parte de la concejalía de Participación.

El concejal del grupo popular Alfonso Novo explicó ayer que esa fue la respuesta del delegado de Participación Ciudadana, Roberto Jaramillo, cuando preguntó por la anunciada comisión de seguimiento que «debe controlar que las iniciativas ciudadanas sean tenidas en cuenta por los arquitectos».

La sorpresa vino en la respuesta, donde se indica que se han iniciado las «actuaciones preparatorias para la contratación de un servicio de coordinación y dinamización técnica de la comisión de seguimiento del proceso de implicación ciudadana 'ParticipaReina'». El edil recordó que los talleres y reuniones contratados por el Consistorio «han tenido un coste de 9.500 euros, a lo que ahora se sumará otra cantidad».

«De conformidad con las bases de ejecución del Presupuesto y normativa de aplicación, el expediente se remitirá a la Intervención General para su fiscalización, como trámite previo a su aprobación», se añade en la respuesta del pasado 26 de julio. El representante popular denunció que se recurra «de nuevo a un contrato menor» para este tipo de encargos, donde cuestionó que sea necesario utilizar a una empresa externa para «acompañar en el proceso de redacción del proyecto».

El alcalde Joan Ribó restó ayer importancia al retraso acumulado en la adjudicación del proyecto, que se entregará 16 meses después de iniciado el proceso como publicó ayer LAS PROVINCIAS. Indicó que «se ha hecho siguiendo la normativa y queremos culminarlo antes de mayo de 2019; es in tema importante que otros no lo hicieron», en referencia a la propuesta entregada por el Colegio de Arquitectos en 1999 y que el anterior gobierno municipal no quiso ejecutar. «Las cosas se hacen y la plaza merece ser para las personas», comentó el primer edil.

Del aparcamiento de la plaza Ciudad de Brujas, dijo que los plazos de la reurbanización «debe decirlos la conselleria», para defender que el Consistorio ha puesto dinero para hacerse con la propiedad del estacionamiento, próximo al Mercado Central y muy reivindicado por los vendedores.

Novo afirmó que «el señor Ribó puede mentir a los valencianos tantas veces como quiera pero en este mandato no van a comenzar las obras», para añadir que «si el de la Reina es un expediente gestionado de forma desastrosa, todavía lo es más el de la plaza de Brujas, que de momento, nos está costando casi dos millones de euros al año».