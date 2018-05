Los dueños de pisos turísticos demandarán al Ayuntamiento por extralimitarse en el control Visitantes en el centro histórico de Valencia. / JUAN J.MONZO La asociación Viutur asegura que la propuesta del Consistorio de restringir el alojamiento a primeras plantas y bajos está fuera de la legalidad ELÍSABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 8 mayo 2018, 00:43

La asociación de pequeños propietarios de pisos turísticos, Viutur, plantea llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Valencia al entender que su propuesta de restringir el alojamiento a primeras plantas y bajos está fuera de la legalidad. «Viutur analiza en estos momentos la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Valencia y contra los técnicos, ya que a su entender están actuando al margen de la legalidad», explica a LAS PROVINCIAS el presidente de la entidad, Francisco García, que asegura que esta semana se reunirá con abogados expertos en la materia para estudiar las posibles fórmulas.

Previsiblemente, Les Corts aprobará hoy la nueva Ley de Turismo, donde se recoge la enmienda presentada por Compromís sobre el control municipal de los apartamentos turísticos y a la que posteriormente se ha sumado el PSPV. En dicha enmienda, se incluye la propuesta del consistorio valenciano de que la Generalitat otorgue competencias a los municipios para aprobar la inscripción de un piso turístico en el registro autonómico. Una vez aprobada en el parlamento valenciano, la norma pasará al pleno del Consell antes de que entre definitivamente en vigor.

Sin embargo, Viutur considera que esta medida choca contra el ordenamiento jurídico. «No solo se está ignorando la legislación europea y los principios de la buena regulación sino que además se están vulnerando lo que hasta ahora están diciendo las sentencias judiciales», cuenta García en alusión a una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Valencia, que anuló en 2016 la decisión del Ayuntamiento de Valencia de cerrar cinco viviendas turísticas en 2014 porque no contaban con una licencia ambiental que el consistorio exigía para permitirles funcionar. «No podemos equiparar el alquiler de una vivienda turística, que no es mas que una cesión de uso a titulo oneroso, realizado con habitualidad y con fines turísticos, vacacionales o de ocio, con la actividad hotelera, pues en las primeras se tilda de habitual por el mero hecho de darle publicidad, entre otras vías, por internet, no siendo consustancial a las mismas la prestación de servicios propios de la industria hotelera», rezaba el fallo.

Del mismo modo, el representante de los propietarios de pisos turístico señala el informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat, que también se postuló contra las pretensiones del Ayuntamiento de acaparar competencias turísticas a través de una interpretación de la norma urbanística.

Pero, ¿por qué Viutur asegura que la nueva norma está fuera de la legalidad? Según García, la enmienda que se recoge en la normativa vuelve a equiparar a las viviendas turísticas con establecimientos hoteleros. «Con esta enmienda se está exigiendo a las viviendas una compatibilidad urbanística que choca con la sentencia, porque implícitamente se están equiparando los pisos turísticos a establecimientos hoteleros. Ahora, al día siguiente de aprobarse la ley, el Ayuntamiento podrá remitirte al Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) de 1998, que no contemplaba la vivienda turística porque simplemente no existía en ese entonces», afirma García a este diario.

Por su parte, el secretario autonómico de la Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, defendió ayer que «cada ayuntamiento tiene que elegir su modelo de usos turísticos y donde ubicar los alojamientos». «Cada ciudad es soberana desde su autonomía y su capacidad de generar conciertos vecinales, políticos, sociales, económicos y empresariales para aportar al Registro de Viviendas Turísticas de la Generalitat aquellas viviendas que están en el marco de su reflexión», dijo tras clausurar la jornada 'Turismo Cosmopolita: nuevas oportunidades de negocio'.