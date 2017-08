El PP dice que Modepran pidió 1.000 euros para enfrentarse al moquillo y Tello se los negó La concejalía de Bienestar Animal asegura que no consta ninguna petición pese a que la protectora la registró el pasado viernes Á. S. Jueves, 17 agosto 2017, 00:32

valencia. La concejala del grupo municipal popular, Lourdes Bernal, afirmó ayer que Glòria Tello «mantiene la precariedad en las ayudas a la Protectora de para que cualquier incidente sirva para justificar su privatización». Bernal se manifestó así tras conocer las declaraciones de la concejal de Bienestar Animal sobre el brote de moquillo que afecta algunos los animales del refugio municipal, «crisis de la que ha alegado total desconocimiento a pesar de que los responsables de la protectora afirman que desde el 11 de agosto se había informado sin que nadie del ayuntamiento les haya prestado la más mínima atención o ayuda».

Según confirmó Bernal, «la protectora se puso en contacto con el Servicio de Bienestar Animal el pasado viernes, donde informó de la situación y solicitó una ayuda de emergencia de 1.000 euros para poder afrontarla, sin que se les concediera ni crédito ni atención», señaló. Por ello, la concejal popular anunció que el grupo municipal popular preguntará en la Comisión de Medio Ambiente por qué no se reaccionó de forma inmediata.

Preguntadas por este diario, fuentes de la concejalía de Bienestar Animal explicaron que parece «mentira» que la concejala Bernal «no sepa cómo funcionan las contratas del Ayuntamiento». «Cuando hay un contrato que seguir un concejal no puede ir dando a dedo y a su libre albedrío cantidades fuera de contrato si no se hace una modificación siguiendo los pasos adminsitrativos correspondiente. El Gobierno de la Nau no se salta las normas». Bienestar Animal negó tener ninguna petición así, ni por correo ni por vía oficial ni vía telefónica.