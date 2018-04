El IVI devolverá el dinero a las mujeres si no consigue que su embarazo prospere El coste de los tratamientos oscila entre los 19.995 y los 31.995 euros y tienen un porcentaje de éxito de hasta el 97% S. V. Martes, 10 abril 2018, 23:48

«Tu bebé recién nacido, o te devolvemos el dinero». Este es el lema del último compromiso adquirido por el Instituto Valenciano de la Infertilidad (IVI-RMA Global); precisamente, el de reintegrar los importes abonados a las pacientes que no consigan que prospere su embarazo. Eso sí, en función del tipo de tratamiento escogido y de las características y la edad de las mujeres que se sometan al mismo, por lo que, calculan, alrededor de la mitad de las usuarias se podrán beneficiar de este nuevo servicio.

Así lo anunció ayer el profesor José Remohí, presidente del IVI. «La calidad en los protocolos médicos, nuestros avanzados laboratorios con tecnología de vanguardia y nuestros profesionales altamente cualificados permiten ofrecer este innovador plan con la confianza suficiente para garantizar el nacimiento del niño», resumió.

En concreto, el IVI ha previsto tres paquetes con distintos ciclos de reproducción asistida y tratamientos, en los que se solicitan ciertos requisitos a las pacientes (y no sólo a las mujeres, también a los varones). Al primero, con un coste de 19.995 euros, se pueden someter mujeres de hasta 37 años de edad; mientras que al segundo, de 26.995 euros, la edad se eleva hasta los 40 años. El último se ha previsto para mujeres de hasta 48 años de edad y tiene un coste de 31.995 euros. En la actualidad, estos tratamientos tienen un porcentaje de éxito de entre el 53 y el 87%, con óvulos propios y en función de uno, dos o tres intentos (fecundación in vitro), y de entre el 70 y el 97% con donación de óvulos.

«La búsqueda de un bebé puede ser una experiencia dura y, en ocasiones, larga. La mayor preocupación de los pacientes que se someten a un tratamiento reproductivo es la incertidumbre y la ansiedad de no saber cuánto durará, cuánto costará el tratamiento y, sobre todo, qué pasará si no se consigue el embarazo». Por tanto, este nuevo servicio «supone la seguridad de saber que, si no logras un embarazo a término, con un recién nacido, te devuelven tu dinero», agregaron.

Además, el compromiso incluye que en un máximo de 24 meses «tendrás a tu bebé en casa», aunque matizan: «Excepcionalmente, si se diera el caso de que se excediera este tiempo por causas ajenas a la paciente, este plazo podrá revisarse siempre bajo criterio de la dirección de la clínica».

Con este servicio, desde el IVI lo que pretenden es incrementar la tranquilidad de las mujeres que se someten al tratamiento para, con ello, aumentar todavía más las posibilidades de embarazo.