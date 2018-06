Desamparados en el casco histórico

Lo reconocen. Con la boca pequeña, pero guías turísticos y locales de recuerdos y hosteleros de Ciutat Vella admiten el aumento de mendigos, indigentes y pedigüeños en el centro de la ciudad con la llegada del buen tiempo. La presencia de dos sintecho a los pies del Micalet esta misma semana ha sido muy comentada en Ciutat Vella. LAS PROVINCIAS ha recorrido el centro y ha preguntado a quienes viven y trabajan en él. El resultado es muchos síes, junto a comentarios comprensivos por el estado de estas personas.

«Hay más pedigüeños en el centro histórico con la llegada de más turismo», explica Isaac López, presidente de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana. López también asegura que hay algunos que ya conocen: «Hay una chica rubia con 2 perros nueva y otra mujer rumana con problemas de movilidad que se arrastra y está todos los días ahí gritando 'dame algo' para que la vean». «Los de alquiler de segway, las terrazas, los manteros, las esculturas vivientes... vamos, que no dejan paso libre para transeúntes... eso sí que es una realidad cotidiana», apunta el presidente de los guías.

Rafa Mampel, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Vella, asegura que la Catedral «se llena todos los días, al igual que el Mercado Central, la Lonja... El problema es que el Ayuntamiento no da solución a toda esa gente. No les da un sitio y algo para subsistir. Da mucha pena pero a Ribó y Oltra se les llena la boca asegurando que ayudan y es mentira», indica el dirigente vecinal: «Esto se enquista cada vez más». De la misma opinión es Martín García, portavoz de la Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella, que insiste en que ellos sí han notado el aumento, sobre todo en el entorno del Mercado Central, la zona que más controlan desde la entidad.

«Ya no son los dos o tres de siempre, es que ahora hay muchos más», aseguran desde la plaza de la Reina

La concejala de Servicios Sociales, Consol Castillo, no termina de reconocer esta realidad. Asegura que no han visto que haya más mendigos en la calle con motivo de la llegada del buen tiempo. La cantidad de indigentes, asegura, es siempre la misma, unas 400 personas. «Están ubicados en albergues y en la calle. Tampoco los días de lluvia se incrementa la gente que va a los albergues». Por su parte, la concejala de Turismo y presidenta de Turismo Valencia, Sandra Gómez, explica que no tiene constancia del aumento y que no han recibido por el momento quejas de turistas.

«Hombre claro, ellos no tienen con qué compararlo. Pero nosotros sí y te digo que hay más que otros años», aseguran en un local de venta de recuerdos situado en las proximidades de la Catedral. Y es que las declaraciones de los políticos contrastan con la realidad que se nota en la calle. Un simple paseo por el entorno de la Catedral, la plaza de la Virgen y la plaza Redonda evidencia que, con la boca pequeña como para no querer asustar al turismo, quienes trabajan día a día a pie de calle admiten el aumento de los mendigos.

Personas que piden en la calle lo hacen con carteles en inglés para llamar la atención de los turistas

«Sí, ya no son los dos o tres de siempre, es que ahora hay muchos más», explican en un local situado a los pies del Miguelete. Este diario pudo comprobar de primera mano cómo las constantes patrullas de Policía Local que recorren el centro no los desalojan, por lo que en torno a la puerta de los Hierros de la Catedral se suelen colocar varios. Esto es habitual en casi todas las iglesias, donde los más desfavorecidos se agolpan intentando conseguir una limosna, pero en los alrededores de la Catedral se pueden contar decenas en apenas una hora, entre ellas una mujer con evidentes problemas de movilidad que intenta que alguien le dé una moneda y a la que los guías turísticos ya conocen.

Normalmente, los visitantes de la ciudad obvian a estas personas. Su mirada pasa de atractivo monumental a atractivo monumental sin detenerse ni por un instante en quienes piden en la calle. La excepción, la semana pasada, era un turista en la confluencia de la calle Santa Catalina con la plaza de la Reina, probablemente el punto más transitado del centro de la ciudad, que se había escrito los carteles con los que pedía dinero en inglés para despertar la compasión de los turistas.

Reconocen los hosteleros y empleados de la plaza de la Reina que estas personas no suelen causar problemas y también aseguran que la mala imagen que dan no es peor «que la que dan otros», dicen algunas fuentes, que no quieren concretar a quién se refieren. Los indigentes, por su parte, son mucho más reacios a hablar. No quieren, no sólo porque no desean relatar su historia sino también porque hablar con el informador puede significar perder una limosna. Y muchos de ellos confían en ese dinero para poder comer algo al final del día. Junto a la calle Micalet, otros puntos donde se suelen encontrar indigentes son el parque situado junto a la iglesia de San Agustín y en el del MuVIM, donde suelen dormir familias enteras por la noche.