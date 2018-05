Denuncian otra filtración en las pruebas a conductor UGT y CCOO pedirán a la empresa que investigue por qué otro sindicato sabía las fechas de los exámenes antes de que se publicaran Á. S. VALENCIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:37

Una nueva filtración vuelve a sacudir las relaciones de los sindicatos mayoritarios de la EMT, Comisiones Obreras y UGT, con la gerencia de la entidad. Ambos sindicatos denunciaron ayer que otra agrupación, Apttuv, facilitó a través de un grupo de Whatsapp las fechas de los exámenes prácticos que se iban a desarrollar a finales de mayo y principios de junio. Iban, porque según pudo saber este periódico, la empresa cambió las fechas durante el día de ayer cuando descubrió la filtración, aunque oficialmente la EMT únicamente dijo: «El proceso de selección sigue su curso normal. La gerencia no entra en luchas entre sindicatos».

Según el secretario general de Apttuv, Gabriel de las Muelas, él lo único que hizo fue preguntar a la empresa cuántos examinaría cada día. «Sabiendo eso, cuando me enteré de los primeros a los que ya habían llamado, fue fácil ir haciendo cinco por día y saber cuándo se iban a examinar». De las Muelas aseguró que no dispone de ninguna información privilegiada. «Empezaron a llamar la semana pasada, jueves o viernes. Tengo un grupo de Whatsapp en el que me empiezan a decir que les han llamado. Hago la consulta y me dicen que se va a examinar a cinco por día hasta el 300. Les puse las fechas del examen pero a nivel orientativo», explicó el dirigente de Apttuv. «Me lo dijeron a mí y al que hubiera querido llamar para preguntarlo», terminó De las Muelas.

Tanto Comisiones Obreras como UGT pedirán hoy a la empresa que abra una investigación. El pasado mes de noviembre, la publicación en LAS PROVINCIAS de la filtración de las preguntas del teórico a inspector forzó a la empresa a detener el proceso.