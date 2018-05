«Es denigrante que ellas paguen más»

«No, no, qué va. Nosotros no teníamos ni idea. No habríamos venido». Así se mostraba ayer la mayoría de clientes de un hostal en la Estación del Norte que hasta ayer ofrecía habitaciones más caras para mujeres que para hombres. Ahora ha dejado de hacerlo pero no porque hayan igualado los precios, sino porque han dejado de ofrecer habitaciones sólo para hombres.

La situación, denunciada el pasado martes por la Unión de Consumidores, y su publicación ayer en LAS PROVINCIAS y otros medios, motivó que la dirección del establecimiento hotelero emitiera un comunicado en el que aseguraba que la empresa «no ha sido requerida, ni amonestada ni objeto de expediente sancionador alguno por parte de ningún organismo público con competencias en la materia». Además, señalaban: «En nuestra residencia una mujer abona el mismo precio que un hombre por habitación y noche. Sólo para el caso de que ella prefiera optar por una habitación exclusivamente femenina, tiene esta opción, que es libre y que por otra parte es demandada por la mayoría».

Desde la dirección de hotel, además, hicieron hincapié en que no ha habido trato discriminatorio alguno («precisamente la totalidad de la plantilla está constituida por mujeres», dijeron) y criticaron «el sesgo oportunista que se ha dado a la información por parte de su interesado difusor por cuanto resulta práctica habitual en el sector, como es de ver en las redes y la publicidad».

Se referían en esa frase a la Unión de Consumidores. Fuentes de la misma explicaron ayer que la empresa les contestó a su requerimiento en el día de ayer: «Nos dicen que si tenemos competencias para hacer este tipo de denuncias. Demuestran que no conocen lo que es una organización de consumidores». «De todas maneras la idea de quitar la habitaciones de hombres no favorece nada la bajada de precios porque eran las más baratas. Demuestran no entender nada de igualdad», aseguran las mismas fuentes, que señalan que solicitan «un precio igual para hombres y mujeres y esto con los cambios que han propuesto no pasa».

El Instituto Valenciano de la Mujer ha admitido a trámite la denuncia. Mientras, los clientes del hostal aseguraban ayer desconocer, hasta que fueron preguntados por este diario, que las habitaciones para mujeres eran más baratas. «No teníamos ni idea, nosotros hemos venido a una mixta. La verdad es que nos parece muy mal», decía un grupo proveniente del norte de España. Por su parte, otro grupo de jóvenes de un país de Europa central explicaban que les parecía «denigrante». «Hay que tener respeto por las mujeres, es lo más importante», aseguraba uno de ellos.