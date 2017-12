El Defensor del Pueblo pide a Ribó que publique la sanción por la encuesta fallera El grupo municipal popular transmite las declaraciones del edil de que no puede cumplir sus requerimientos porque «la legislación lo prohíbe» ÁLEX SERRANO VALENCIA. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:42

El Defensor del Pueblo volvió a pedir ayer al Ayuntamiento de Valencia que informe de la sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a tenor de la polémica encuesta fallera que incluía preguntas políticas. Tras un nuevo escrito del grupo municipal popular en el que da traslado de las declaraciones del alcalde, Joan Ribó, de que no podía publicar aún la decisión del organismo nacional, el Defensor del Pueblo insiste en que ese tipo de afirmaciones «no casan» con la aceptación de las primeras recomendaciones que hizo en noviembre.

En esas sugerencias, el Defensor del Pueblo insistía al Ayuntamiento en que facilitara la información que exigía el grupo municipal popular. El 27 de noviembre, el Servicio de Coordinación Jurídica y Procesos Electorales informó de que el Consistorio aceptaba las recomendaciones «comprometiéndose a adoptar las medidas oportunas para garantizar su efectividad práctica». Sin embargo, Ribó ya explicó que no iba a explicar la sanción que habían recibido porque habían recurrido. «Hay determinados aspectos que no podemos hacer por mucho que diga (el Defensor del Pueblo) porque va en contra de la legislación». Argumentó que «tenemos la obligación de proteger en los procesos, como por ejemplo los de contratación, la confidencialidad y datos de las empresas que concurren». Justificó estas palabras en que «hemos hecho estudios jurídicos y no podemos hacerlo. Lo prohíbe la legislación porque se podrían filtrar datos que son sensibles. Tenemos la obligación absoluta de proteger los datos», comentó el primer edil en declaraciones en este diario.

La concejala del grupo municipal popular Beatriz Simón volvió a escribir al defensor el pasado 4 de diciembre y explicó la cuestión, instando al ente a que vuelva a pedir al Consistorio que facilite la información que requiere el grupo municipal popular. «Parece que el alcalde no nos da acceso a los expedientes que consideran reservados con un criterio totalmente arbitrario», lamenta la concejala Simón, que asegura que el primer edil, con estas afirmaciones, «niega la legalidad de las recomendaciones del Defensor del Pueblo pese a informar por escrito a esta institución que las acata e insiste en negar el acceso a un expediente administrativo municipal solicitado reiteradamente por el grupo municipal popular desde el pasado mes de julio alegando que el expediente no ha concluido (con una resolución firme de la Agencia Española de Protección de Datos)». Se espera otra recomendación del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento en próximas fechas.