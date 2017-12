Un debate frecuente entre los valencianos: la plaza del Ayuntamiento

¿Cómo le gustaría que fuese la plaza del Ayuntamiento de Valencia? El debate sobre los usos de la plaza se ha abierto en muchas ocasiones, pero en ningún caso ha habido el consenso necesario para darle una nueva vida a este espacio.

En 2018 se celebrará un concurso de ideas para decidir una posible reforma de este enclave, considerado el más singular de la ciudad. LAS PROVINCIAS ha preguntado sobre las opiniones particulares a algunos valencianos representativos. El pintor y escultor Miquel Navarro idealiza con una plaza "que recupere la singularidad que siempre ha tenido como centro de Valencia”, señala. "Me gustaría que no desaparecieran las tiendecitas de las flores y que se dé solución al tráfico, si se tiene que hacer un parking que se haga...", apunta el artista nacido en Mislata.

Por el contrario, para el director de orquesta Enrique García Asensio, el espacio no se debería tocar. "A mí personalmente me gusta cómo está la plaza del Ayuntamiento. Con el paso del tiempo la he visto de muchas maneras y creo que ahora está muchísimo mejor que cómo ha estado en el pasado".

Román de la Calle tiene opinión distinta. Al Catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universitat de València le gustaría que la plaza “fuera de uso público intenso, siempre desde un punto de vista ecológico y sostenible". Además, sueña con un espacio "que se llene con arbolado para pasear, y hacer actividades públicas, que tuviese esa función ciudadana como centro de la ciudad".

Al debate del futuro de la plaza del Ayuntamiento también aporta su visión quien fuera líder del PSPV en la ciudad. Carmen Alborch ve nexos en común entre su etapa en el Consistorio y los proyectos que ahora se plantean. “Nosotros en su día ya mostramos ideas parecidas a las que ahora se plantean sobre la plaza, como la unión con la plaza de la Virgen y la plaza de la Reina. Ahora se revitalizan esos proyectos para una enclave que hay que rentabilizar social y culturalmente con proyección de futuro y ambición ante una plaza infrautilizada”, sentencia la escritora.

Por su parte, la pintora Elena Negueroles recuerda que ante los proyectos ideados “por algún sitio deben circular los coches por el centro de la ciudad”. Negueroles apela directamente a los elementos urbanos poniendo de ejemplos los puestos de flores que se sitúan en el centro de la plaza. “Lo haga quien lo haga se deben incluir elementos útiles, decorativos y estéticos, que además de cumplir su funcionalidad hagan más atractiva y den más valor a la plaza en vez de degradarla. Sería muy interesante que se tenga claro qué modificar para que a partir de ahí los trabajos sirvan para dar más valor a este enclave que actualmente es una indecencia y antiestética”.