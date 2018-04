Cuatro peticiones de hoteles y apartamentos se dejarán en suspenso Las promociones se sitúan en edificios y solares residenciales afectados por el Plan de Ciutat Vella, que limita los inmuebles turísticos P. M. Miércoles, 4 abril 2018, 14:14

El Plan de Protección de Ciutat Vella dejará en suspenso la tramitación de cuatro proyectos hoteleros y de apartamentos turísticos en otros tantos solares e inmuebles del centro histórico. Así lo confirmaron ayer fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano, a la vista de los edictos publicados en las últimas fechas para su exposición al público.

Como adelantó LAS PROVINCIAS, las promociones se sitúan en las calles Corretgeria, Bany, el paseo de Ruzafa y la calle Comedias. Las licencias ambientales para la actividad están expuestas al público, aunque fuentes cercanas a la concejalía de Actividades no aclararon si finalizará el proceso.

En todo caso, desde Desarrollo Urbano confirmaron que todos los casos entran en el apartado de la suspensión, es decir, edificios o solares residenciales que se pretende pasar a terciario. El Plan de Ciutat Vella quiere potenciar el aumento de habitantes y hasta la aprobación definitiva no se permitirán estas recalificaciones.

La pasada semana se presentó la versión preliminar del plan, que debe pasar todavía por un periodo de alegaciones y la aprobación definitiva de la Generalitat. Aún así, la intención de Desarrollo Urbano es que los apartamentos turísticos no sean compatibles en zonas residenciales, dado que habrá como condiciones que se alquilen por un máximo de 90 días al año, además de que la persona que lo ceda esté empadronada en la vivienda, no preste ningún servicio más allá de la cesión temporal de uso, y que la comunidad de vecinos no se pronuncie en contra.

Una de las cuatro promociones que quedarán en suspenso se encuentra en Velluters, en la calle Bany. La asociación de vecinos El Palleter se pronunció ayer en contra del proyecto al considerar que el solar siempre «acogió viviendas, no tiene porqué cambiar a terciario», indicaron fuentes vecinales, quienes destacaron la voluntad de presentar alegaciones en contra.