Críticas por los montones de algas en playas de Valencia

La concejal del grupo popular Lourdes Bernal ha criticado hoy el mal estado de las playas de Valencia, en concreto por la acumulación de algas en la del Cabanyal y en la Malvarrosa. "Es una muestra más de lo poco que al señor Ribó le importa la ciudad y en concreto las playas. No las cuida, No las mantiene en condiciones, ya no sólo para los turistas sino para todos aquellos valencianos que por diversas circunstancias no han podido marcharse de vacaciones".

Durante toda lamañana, ambas playas han tenido tramos con montones de algas, pese a que hay un servicio diario de limpieza. "La playa de la Malvarrosa y el Cabanyal recibieron banderas azules gracias al trabajo del PP. Ahora, con esta forma de no-trabajar, da la sensación de que pretenden que se pierdan todos los galardones, como por ejemplo está ocurriendo en la playa de Pinedo", ha añadido.