El PP critica la subida de sueldos en el organismo de Jardines Bernal denuncia que la reestructuración de la entidad que se aprobará hoy en pleno costará a los valencianos 184.000 euros más que en 2017 LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:18

La concejalía de Medio Ambiente llevará hoy a pleno del Ayuntamiento de Valencia la aprobación del nuevo organigrama del Organismo Autónomo Municipal (OAM) de Parques y Jardines Singulares y de la Escuela de Jardinería. La reestructuración prevé la creación de nuevos cargos directivos y técnicos y supondrá un aumento de los gastos fijos de personal.

Según denuncia la concejal del grupo popular, Lourdes Bernal, «el incremento de directivos del organismo que dirige el gerente Juan Hermoso supondrá una subida de sueldos para este año de 184.000 euros». Bernal explica que «en teoría la Oficina Económica Financiera tenía fijado un aumento de un 1% en los empleados fijos, pero con las nuevas categorías la subida será del 5%».

Con el nuevo organigrama se crean seis cargos de directores de departamento, a cambio desaparecen los jefes de departamento y las jefaturas, y se amplía de cinco técnicos y profesores a nueve técnicos y tres profesores. Al final, pasan de tener a catorce personas en estos cargos a un total de dieciocho», indica.

La edil popular asegura que con el refuerzo de estos cargos «cada año vendrán a costar 772.000 euros a los valencianos» y añade que «la subida que se genera, comparando el año 2017 con 2018, es de 184.000 euros, pero si se retrotrae a 2016, se vería que el aumento del coste salarial de estos mandos en dos años es de 255.000 euros».

También detalla que el informe que han preparado «desde la gerencia puede llevar a equívocos, ya que ellos concluyen que no hay diferencias presupuestarias con la aplicación del nuevo organigrama, pero lo que no dicen es que en ese informe no comparar 2018 con 2017, que sería lo correcto, sino que comparan 2018 con lo presupuestado inicialmente a principios de este mismo año, cuando ya tenían previstos y preparados estos cambios».

La edil popular critica que «lo que se está viviendo en este organismo, con el consentimiento de la concejalía, es la dictadura del terror. No se escucha a los empleados».

Sin embargo, en el informe se justifican los cambios y apuntan que había «lagunas en la organización» en materias como la informática «o la ausencia de un departamento de calidad o recursos humanos. Había un primitivo control de la presencia de personal, falta de control de almacén y escasa presencia de personal con formación jurídica y electromecánica».