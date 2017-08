El PP critica la reducción de las ayudas máximas para la reforma de alquerías REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 16 agosto 2017, 00:06

El concejal del grupo popular Alfonso Novo consideró ayer que la «credibilidad del tripartito está bajo mínimos» una vez se han conocido las bases de ayudas públicas para la rehabilitación de alquerías. Mientras que en diciembre se dio que el tope sería de 20.000 euros, esta cifra se ha quedado en 5.000 euros.

«Ribó ha suprimido el 75% de las ayudas máximas a las que se habían comprometido. Los anuncios dichos en su día no se corresponden con el decreto finalmente aprobado», consideró el edil. El presupuesto global es el mismo y se sitúa en 100.000 euros.

Según Novo, «estas promesas incumplidas son una norma en el proceder del tripartito. Siempre es el mismo esquema: primero, crean expectativas; seguidamente, pasa un tiempo en el que no se suele tocar el tema; y por último, aprueban unas bases que no se corresponden con lo que meses atrás se había anunciado». Dijo por último que también se ha reducido el número posible de beneficiarios al no incluir todas las viviendas rurales.