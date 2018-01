El PP critica la demora en las obras del Cabanyal Monzó culpa del retraso en la ejecución del Plan EDUSI con fondos europeos a la derogación del planeamiento urbanístico P. M. Jueves, 1 febrero 2018, 00:37

valencia. El portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, consideró ayer que la demora en la ejecución del Plan EDUSI para el barrio del Cabanyal, donde sólo está en tramitación uno de los 50 proyectos presentados para conseguir fondos europeos es una muestra de que «la rehabilitación de este barrio se está convirtiendo en el gran fracaso del alcalde Joan Ribó. En casi tres años de gestión, no ha conseguido avanzar nada y ha cerrado la vía más rápida, certera y con mayor seguridad jurídica para proteger y revitalizar los barrios del Marítimo como era el anterior plan urbanístico».

El Plan EDUSI tiene una vigencia hasta 2021 y supone una inversión de 30 millones de euros, la mitad de los cuales proceden de fondos FEDER. La única intervención que está en concurso es la climatización del mercado del Cabanyal. Para Monzó, que Ribó se haya visto obligado a «ampliar el plazo para presentar proyectos dentro del plan EDUSI denota que el funcionamiento del tripartito que dirige es un verdadero caos». En opinión del edil se ha «perdido un tiempo valioso para mejorar la vida de los vecinos por el sectarismo del alcalde, ya que ha antepuesto sus prejuicios y su radicalismo para dejar al Cabanyal en una situación de incerteza jurídica».

«Desde el grupo popular pedimos a Ribó y sus socios de gobierno que de una vez por todas dejen de aprovecharse del Cabanyal para sacar rédito político y que se pongan a trabajar de verdad, dejando a un lado también las luchas internas que tienen para acaparar el protagonismo de la gestión», finalizó.

Hasta el próximo 29 de marzo, las concejalías tienen previsto presentar las llamadas expresiones de interés, los proyectos y obras que debe tramitar el Organismo Intermedio Ligero. Así se decidió a finales de diciembre a la vista de que no se habían agotado los fondos para los próximos años. El delegado de Gobierno Interior, Sergi Campillo, comentó que estas iniciativas no se ven afectadas por la puesta en marcha el 9 de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, fecha en la que todos los contratos no publicados en los boletines oficiales decaerán para tener que volver a ser redactados con los nuevos modelos de pliegos y anexos. De ahí la decisión de licitar hasta entonces sólo lo iniciado el pasado año, salvo algunas excepciones como las obras del Plan EDUSI asignadas a esta parte del Marítimo.