Félix Crespo pide a Joan Ribó que «ejerza de alcalde y diga qué hará»

«Tras 72 horas de silencio del equipo de gobierno, exigimos al alcalde que ejerza, de una vez, como máximo responsable y que explique cuál va a ser la postura y actitud del Ayuntamiento frente a la denuncia de la Agencia de Protección de Datos, que le está indicando que se han vulnerado los derechos fundamentales de ciudadanos de Valencia, con dos infracciones tipificadas como muy graves en la ley». El concejal del grupo popular Félix Crespo, abundó ayer en las críticas vertidas estos días por un nuevo escándalo protagonizado por la encuesta.

«Un organismo independiente estatal ha resuelto que el Ayuntamiento ha actuado al margen de la ley, por lo que el alcalde no puede ocultar por más tiempo esta situación y si actúa de manera tan irresponsable, Ribó será coautor junto a Fuset, de la mayor vergüenza pública que le puede costar mucho dinero público a todos los vecinos», indicó el edil.

A su juicio, según «vamos analizando más datos, comprobamos que el pasado 29 de junio, el mismo día que estábamos en el pleno defendiendo la moción instando al tripartito a retirar y destruir la encuesta por su manifiesta ilegalidad, los inspectores de la Agencia Tributaria estaban entrando en el despacho de Fuset. Ribó, aún conociendo esta circunstancia, se atrevió a declarar en el debate de la moción: «Ho lamente, però no. Este Govern no va a destruir l'opinió dels fallers. PP i C's reclamen cremar enquestes i censurar opinions, em recorda temps vells». Por último dijo que «con esta actitud está dándole la razón a la Interagrupación de Fallas, a la que ha despreciado cuando no la ha querido recibir».