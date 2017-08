Crespo: «Si tuvieran los permisos de los encuestados ya los habrían sacado»

El concejal del grupo popular Félix Crespo indicó a raíz del comunicado emitido por el gobierno municipal que la «cortina de humo que lanza nuevamente Compromis viene a aseverar la carencia de argumentos para poder contestar la argumentación de la Agencia de Protección de Datos».

A juicio del edil, si tuviesen «los documentos de aceptación de los encuestados ya los habrían sacado y aireado uno encima de otro. Y eso es lo que sencillamente le está diciendo la Agencia, que omitieron el deber marcado por la Ley Orgánica de solicitar la autorización previa de los encuestados».

Para Crespo todos los demás «exabruptos hechos públicos contra la Agencia sólo intentan una vez más desviar la atención del fondo de la denuncia y no son más que la constatación de sus desprecios a un organismo oficial, técnico y que vela por los derechos fundamentales, algo que al alcalde Ribó le importa bien poco cuando se trata de aplicar su rodillo ideológico y sectario».

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, solicitó al alcalde Ribó mediante nota interior una prueba rubricada por fedatario público donde conste la destrucción total y efectiva de los datos identificativos sobre la encuesta fallera.

El edil manifestó que «en ese documento debe figurar la desaparición de los datos. No debe existir ninguna duda sobre esa destrucción para revertir la disociación de los ficheros recopilados a raíz de ese cuestionario hecho a los falleros».

El portavoz de Ciudadanos dijo que «es muy grave no requerir el consentimiento expreso y escrito a quienes se pregunta para tratar datos especialmente protegidos. Si no se nos contesta podríamos pensar que Ribó está elaborando listas negras ideológicas». Solicitó además un informe «con una explicación sobre el procedimiento llevado a cabo para eliminar los datos y garantizar la ausencia de copias. Ribó dijo, como excusa, que estábamos ante una tormenta en un vaso de agua, lo que no es así».