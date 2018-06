Crece la tensión en el Carmen con más acciones vecinales contra las terrazas Duelo de pancartas también en el edificio de la plaza de l'Om ayer por la mañana. / ciutat vella i viva Ciutat Vella i Viva protesta contra un acto de EntreBarris para recuperar el espacio de la plaza de l'Om con un almuerzo popular ÁLEX SERRANO VALENCIA. Sábado, 9 junio 2018, 23:52

La crispación creciente en el Carmen por la turistificación masiva y el aumento de terrazas de locales de ocio y hosteleros vivió ayer otro episodio cuando EntreBarris organizó un almuerzo popular en la plaza de l'Om para «recuperar el espacio público» del enclave, ocupado por la terraza de un restaurante. Horas después de que la Policía Local se presentara en la plaza e identificara a los organizadores del acto, la asociación Ciutat Vella i Viva, que engloba a hosteleros y vecinos del barrio, cargó contra el acto de Amics del Carme y contra la utilización de niños para boicotear el montaje de una terraza.

Todo empezó a las 9.30 horas cuando una veintena de personas, convocadas por la plataforma Veïnat en Perill d'Extinció de la que forma parte Amics del Carme, se reunió en la plaza de l'Om. Organizaron un almuerzo popular con mesas y sillas, según pudo saber este diario. La intención era que cuando los trabajadores del restaurante El Rall, situado en la misma plaza, acudieran a montar la terraza, que desde Amics del Carme aseguran que incumple la ordenanza, no pudieran hacerlo. Sin embargo, según explicó ayer por la tarde Christine Olaechea, propietaria del mencionado restaurante, en vista a lo que podía pasar ayer montaron la terraza a las 8.30 horas. «Nosotros no incumplimos ninguna norma, tenemos las licencias en vigor y no somos Zona Acústicamente Saturada», asegura Oleachea. Ciertamente la plaza de l'Om pertenence al barrio del Mercat y no al del Carmen.

Por su parte, Ciutat Vella y Viva tildó el acto de fracaso. «Queremos manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos y señalar el escaso eco de su convocatoria, teniendo en cuenta que apenas han convocado una veintena de personas (lo que pone de manifiesto, una vez más, el escasísimo respaldo social de estas ideas) y lo que es más importante: el inicio de un nueva etapa en la que la voz vecinal no va a estar secuestrada por la intransigencia que lleva años perjudicando y dificultando las necesarias vías de diálogo, el adecuado clima de convivencia y la normal actividad del centro histórico de Valencia imponiendo un relato basado en la confrontación, las amenazas y el victimismo», indicó la entidad.

«El inútil acto de boicot a las pymes y sus trabajadores que ha tenido lugar no va a impedir el compromiso de Ciutat Vella i Viva por mantener y propiciar el clima de diálogo y colaboración en defensa del barrio del Carmen y de todo el centro histórico contando con todo el tejido socioeconómico que hacen posible la vida en el barrio», señaló la entidad.

Esta insistió en que este diálogo «debe contribuir a definir protocolos y medidas concretas para proteger el barrio y defenderlo contra la proliferación de las viviendas turísticas ilegales, las charangas, el botellón, los lateros, la limpieza, etc y que se deje de hacer de las terrazas el principal problema de la ciudad absurda y desproporcionadamente».