Los contratistas cargan contra Ribó y alertan de varios años de retraso si se paraliza la V-21 El alcalde justifica la petición a Fomento en que se quite el enlace con el futuro acceso norte al puerto al afectar a campos de huerta

valencia. Manuel Miñes, director gerente y secretario general de la Cámara de Contratistas, cargó ayer contra la moción que hoy prevé aprobar el gobierno tripartito de Valencia en el pleno, acerca de la petición al Ministerio de Fomento para que paralice el concurso de obras de la ampliación de la V-21, con un carril más en sentido hacia Valencia.

Miñes alerto de que cualquier freno al proceso supondría una demora de varios años. «Desde que un ministro dice que se haga una obra hasta que entra en servicio pasan al menos siete años y 182 trámites», dijo de manera muy gráfica.

La ampliación de la V-21 entre Port Saplaya y Valencia se aprobó en 2009, aunque no fue hasta el pasado agosto cuando el Ministerio de Fomento sacó a licitación la obra, presupuestada en unos 30 millones de euros y que supondrán una mayor capacidad de tráfico. El plazo de presentación de ofertas ha terminado ya y los técnicos deben ahora evaluar las propuestas.

El alcalde Joan Ribó dijo ayer que la propuesta de paralización será defendida hoy por la portavoz de València en Comú, María Oliver. No en vano, Podemos se ha situado desde el principio en la oposición a esta obra. «La V-21 tiene tres carriles y luego se quedan en dos, con atascos con frecuencia», indicó el primer edil, quien matizó que el problema a su juicio es que el «proyecto incluye una zona en la Patacona con una entrada para el acceso norte del puerto, un tema con el que no estamos de acuerdo porque tiene unas afecciones muy fuertes. Además el bucle se come una parte de huerta».

La propuesta que saldrá adelante en el pleno es que se «elimine esa parte del acceso norte. No digo que no sea positivo, pero para modificarlo hay que paralizar. El proyecto debe cambiarse porque esa afección es fundamental, es el 60% de la huerta que se pierde», consideró.

Miñes dijo «negar la mayor» sobre estos argumentos, dado que la V-21 «supone un embudo. Estamos locos de remate si renunciamos a esta infraestructura por la que hemos luchado mas de siete años desde la Cámara de Contratistas». A su juicio la congestión del tráfico es «insufrible; se han estudiado varias alternativas, se ha sometido a todos los trámites legales de la Ley de Contratos del Sector Público con audiencia pública, impacto ambiental y todo lo demás».

El Ministerio de Fomento no aclaró ayer su posición respecto a la petición del Consistorio, aunque Miñes señaló que «no se puede jugar con estas cosas porque para recoger ese dinero hay cola». Defendió asimismo la viabilidad del acceso norte al Puerto, con el fin de evitar que los camiones den un rodeo de 25 kilómetros a través del by-pass.

El director de los contratistas añadió la gravedad que tiene la «inseguridad jurídica» que supone este tipo de decisiones, por lo que defendió el «mantenimiento de los proyectos. Cada gobierno no puede partir de cero y empezar porque entonces no avanzamos». Dijo por último que «sólo falta que el Ministerio decida encauzar la inversión hacia otra autonomía, entonces nos lamentaremos por la pérdida de una infraestructura tan necesaria».