Los consumidores cuestionan la legalidad de la subida en 10.000 recibos del IBI El concejal Vilar, en una intervención en el hemiciclo. / irene marsilla La asociación critica que el Ayuntamiento ha «forzado» la anulación de la recaudación desde 2013 para pasar al cobro una cantidad mayor P. MORENO VALENCIA. Viernes, 10 noviembre 2017, 01:11

La Asociación de Consumidores calificó ayer de «posible abuso» de la Administración el cobro retroactivo desde 2013 de la subida decretada en 10.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles, una actualización catastral del Ministerio de Hacienda que ha tramitado el Ayuntamiento. Fuentes de la entidad incidieron en el hecho de que se ha «forzado» un recurso especial para anular de oficio los cobros realizados y volver a liquidarlos por más importe y con intereses de demora desde hace cinco años.

Esta es la razón de que hayan puesto el servicio jurídico de la entidad a disposición de aquellos que quieran presentar un recurso. Para cualquier consulta, comentaron, no es necesario ser socio, una condición que sí se pide al tramitar toda la documentación. Las mismas fuentes señalaron que trabajan ya en varios casos con aumentos tan llamativos que llegan a los 4.000 euros, aunque son conocedores de otro que alcanza los 40.000 euros. La actualización ha afectado a viviendas y negocios, aunque la incidencia mayor se nota en los locales.

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, negó que el cobro retroactivo esté fuera de la legalidad. «Lo hacemos así porque es lo que marca la ley», consideró. La Dirección General del Catastro es la que establece la actualización, aunque el cobro sólo se puede retrotraer hasta cuatro años atrás. «Debemos hacerlo porque no hay alternativa, no puedo presentarme en el pleno diciendo que se perdona una recaudación porque estaría cometiendo un delito y, además, el Gobierno ya no querría hacer más transferencias», consideró el delegado.

De manera distinta piensan en la Asociación de Consumidores, al decir que «en base a la opinión jurídica de los asesores legales, hemos resuelto que nos encontraríamos ante un posible abuso de la Administración en la aplicación de las normas, pues hablamos de liquidaciones de Impuesto de Bienes Inmuebles que ya eran firmes».

Comentaron que todo ello «se ha llevado a cabo anulando las liquidaciones firmes con una resolución de un concejal no identificado en la notificación, y, entendemos, que con el fin de lograr cobrar más impuestos, con intereses, a personas que recordemos abonaron en tiempo y forma los importes». El portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, anunció que pedirán explicaciones en la comisión de Hacienda por la «falta de información del catastrazo que están sufriendo los vecinos y que ha denunciado la asociación de consumidores».