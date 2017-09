El Consistorio propone más medidas contra el ruido Amics del Carme exige al Ayuntamiento datos sobre el número de terrazas y locales antes de negociar cambios en las órdenes ya aprobadas Á. S. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:06

valencia. El Ayuntamiento de Valencia propuso ayer a los vecinos del Carmen actualizar las medidas definitivas de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del barrio, aprobadas por el anterior equipo de Gobierno del Consistorio. Así lo trasladó ayer la concejala de Contaminación Acústica, Pilar Soriano, a los residentes en la zona en una reunión de la comisión de seguimiento del ruido en el Carmen.

El presidente de la Associació de Veïns Amics del Carme, Toni Casola, desveló que han solicitado al Consistorios «datos sobre las terrazas en el barrio y la cantidad de locales antes de discutir cualquier cambio en las medidas definitivas ya aprobadas». «Soriano quiere aprobar las definitivas pero actualizándolas a las nuevas problemáticas como los apartamentos turísticos. Nos parece bien pero no queremos improvisar nuevas ideas», indicó Casola.

El dirigente recordó que ellos ya pidieron las medidas a finales de 2015, pero antes de cualquier cambio, «sería bueno traer las alegaciones de los agentes y la documentación sobre el estado del problema». «Falta documentación para poder discutir si hay pocas o muchas terrazas, También hay un problema de credibilidad porque las cautelares se están incumpliendo. Por las noches no se cierra el tráfico al barrio, las tiendas de conveniencia no cierran a las 0.30 horas, hay más terrazas y no sabemos la situación real de los locales», criticó Casola.