El Consistorio pide el archivo de las infracciones de la encuesta fallera El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset (d), durante la presentación de la encuesta. / manuel molines El tripartito alegará a Protección de Datos que el tratamiento de los 963 cuestionarios fue anónimo pese al informe contrario PACO MORENO VALENCIA. Martes, 15 agosto 2017, 00:18

El Ayuntamiento desveló ayer algunos de los argumentos jurídicos que empleará para responder al procedimiento de infracción abierto por la Agencia de Protección de Datos debido a la conocida como encuesta fallera, encargada por el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset. Las dos sanciones a las que se enfrenta el Consistorio están tipificadas como muy graves por no pedir el consentimiento expreso de los participantes para el tratamiento de sus respuestas sobre ideología y creencias. La cuantía fijada va desde los 600.000 a 1,2 millones de euros entre ambas.

El artículo 7.2 de la Ley de Protección de Datos es el que presuntamente se ha vulnerado, según los inspectores de la Agencia. Indica que «sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias». La otra infracción muy grave se deriva de la primera y habla de «la transferencia internacional de datos de carácter personal con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la Agencia».

La inspección realizada el pasado 29 de junio tanto al Consistorio como a la empresa contratada, omitida por el concejal Fuset cuando presentó los datos el 1 de agosto, indica que no se encontraron estos permisos expresos, por lo que el pasado día 9 llegó la notificación del inicio de la instrucción, para lo que se dio un plazo de diez hábiles de alegaciones que acaba el día 24.

Por el contrario, fuentes cercanas al gobierno municipal indicaron a LAS PROVINCIAS que «no existe tratamiento de datos especialmente protegidos del artículo 7 ya que en base a la estructura de las bases de datos generadas, las respuestas no pueden ser considerados de carácter personal conforme marca la definición del artículo 3 a)». Por esta razón señalaron que «no existe su tratamiento conforme la definición del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos, ya que las preguntas son de libre respuesta, pudiendo el ciudadano oponerse, y porque no se trazan con datos personales solicitados al acabar quedando anonimizados desde el primer momento». Los inspectores de la Agencia entienden que «el cuestionario no se hizo de forma anónima, ya que se pidieron datos personales».

Esta es la razón jurídica principal por la que se pedirá el archivo de la actuación de Protección de Datos, que en su informe enviado al Consistorio citan varias veces que no se han encontrado los permisos expresos y firmados por los encuestados, lo que entienden debía realizarse antes de cada encuesta. La clave está por lo tanto en la definición de «tratamiento de datos» y en si con el borrado posterior se cumple la ley.

La notificación daba un «plazo improrrogable» de tres días para que «cese en la utilización ilícita de los datos de carácter personal» de las encuestas, algo rechazado por el tripartito en un comunicado, al entender que los datos que están colgantes en la web municipal «son agregados, sin ningún tipo de información personal porque el Ayuntamiento nunca las ha tenido en su poder. Por lo tanto no hay ningún dossier a eliminar ya que la ciudadanía tiene derecho a tener acceso».

Cumplirán los plazos

Pese al escrito enviado por la alcaldes accidental, Pilar Soriano, para solicitar a la Agencia una ampliación de plazo, las mismas fuentes comentaron ayer que en unos días se entregarán en el organismo estatal. Añadieron que al «no haber existido tratamiento de datos especialmente no ha habido fundamento jurídico para la apertura del presente procedimiento», por lo que se pide el archivo de las actuaciones.

Responsables de Cultura Festiva indicaron que «esta actuación sólo se entiende por una motivación política y no desde un punto de vista jurídico», para incidir en que la empresa destruyó los datos el 1 de julio. Aún así, los datos personales fueron guardados desde el 18 de mayo para de realizar las validaciones del trabajo, que se elevó a 169 llamadas a otros tantos encuestados.