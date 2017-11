El Consell estudiará si los carteles de un sindicato policial de Valencia son sexistas EFE Valencia Jueves, 30 noviembre 2017, 14:16

La Dirección General de la Mujer de la Conselleria de Igualdad va a estudiar si los carteles publicitarios de la cena de navidad del Sindicato de Policías Locales y Bomberos de Valencia tienen un componente sexista, y hará el informe pertinente.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha anunciado en los pasillos de Les Corts que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista tiene entre sus asuntos luchar contra la cosificación y el sexismo en la publicidad o la cartelería, y por eso se estudiará si los citados carteles se sitúan en esos términos.

Oltra se ha pronunciado sobre este asunto después de que el Ayuntamiento de Valencia haya exigido hoy al SPPLB que retire los carteles publicitarios de la próxima cena de navidad de sus afiliados, que tacha de "inaceptables", así como que se disculpe con las agentes.

Uno de los carteles anunciadores de la cena navideña que el SPPLB celebra mañana en un casino de Valencia tiene como lema "Esta vez, te cachearán a ti..." y el otro, "Intenta apagar este fuego".

En el primero puede verse a una mujer blandiendo una porra y vestida con uniforme oscuro de cuero y medias altas negras, y en el segundo, a dos mujeres en ropa interior abrazando a un hombre semidesnudo, rodeados de llamaradas.

Por otra parte, preguntada sobre una feria de objetos sexuales en Alicante, Oltra ha señalado que no por tener contenido sexual tiene que ser sexista y ha afirmado que hasta el momento no ha recibido ninguna queja sobre el carácter de los productos. Según ha comentado, el erotismo y la sexualidad no tienen por qué ser sexistas y, a veces, incluso son prácticas "hasta divertidas".