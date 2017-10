Los conductores cruzan el viejo cauce por la pasarela para peatones de la F-1 La grúa se lleva, ayer, el coche accidentado junto al circuito. / lp Vecinos del Grao piden que se coloquen bolardos para impedir el paso de coches y alertan del aumento de vertidos de basura en el circuito P. M. VALENCIA. Martes, 24 octubre 2017, 00:54

Una pasarela peatonal sirve, como dice el término, para que caminen viandantes por ella, algo que no acaban de entender los conductores que pasan con sus coches por el 'Cuc de Llum', el acceso construido para entrar en algunas gradas del desaparecido circuito de Fórmula 1 que conecta el Grao y las Moreras a través del viejo cauce.

Es lo que pasa cada vez con más frecuencia en esta estructura reabierta hace unos meses tras años de ruina. El Ayuntamiento retiró los restos de los materiales saqueados, asfaltó un trozo de camino en la prolongación de la calle Poeta Sanmartín y Aguirre, y levantó el pavimento de madera que lucía el 'Cuc de Llum', un paso que evitar un rodeo por el puente de Astilleros.

El presidente de la entidad vecinal del Grao, Jesús Vicente, mostró ayer una fotografía para constatar esta circulación indebida. Un vehículo permaneció parado durante buena parte de la mañana hasta que llegó una grúa a llevárselo. «Fue por el corte de las calles debido al maratón, no se podía pasar por Juan Verdeguer y hubo conductores cruzaron por la pasarela».

El problema es que los giros del camino no están habilitados para vehículos, por lo que es fácil pegarle a una farola o una de las vallas del circuito. Es lo que ocurrió con el coche en cuestión. «Es sólo un ejemplo de lo abandonado que estamos porque con un simple bolardo o macetero se resolvería el problema y no pasaría nadie», comentó.

El dirigente vecinal añadió que en los últimos lustros «hemos estado pendientes de lo que se iba a hacer con el circuito de Fórmula 1 o incluso con las naves para un polideportivo en la calle Juan Verdeguer. La realidad es que no se hace nada».

En la parte trasera de las naves hay maleza con una altura superior a un mero. «Por eso no se ve, pero cuando llueve se encharca todo con la lógica aparición de roedores e insectos». Los solares están pendientes de unas obras de reurbanización, en un sector donde se han previsto algo más de 400 viviendas.

«Ya no preguntamos más porque siempre nos dicen que se está tramitando», adujo, en lo que también añade el polideportivo que se hará al lado de la Harinera. «Para el barrio no hay nada y nos cansamos siempre de que el Grao aparece cuando hay un equipamiento que no es para nosotros», dijo en referencia al vivero de empresas y emprendedores que proyecta al Ayuntamiento.

«Primero fue el circuito de Fórmula 1 y ahora esto, pero tenemos necesidades urgentes como un ambulatorio nuevo porque tenemos que ir al de Serrería y está saturado», argumentó el presidente vecinal para reclamar una mejor atención del Consistorio en las inversiones municipales del próximo año.