Concentración de taxistas junto a la conselleria contra los horarios en el sector para 2018

La Asociación Gremial de Taxis de Valencia ha convocado para mañana de 10.00 horas a 12.00 horas la primera jornada de protestas junto a la sede de la Conselleria de Obras Públicas y Transportes, en el complejo administrativo 9 d'Octubre. El motivo es la regulación de horarios y descansos fijados por la Generalitat para 2018.

Los paros se realizarán también el día 29 de este mes y los días 8, 16 y 24 de enero, siempre en los aledaños de la Torre 1 (la más alta). La protesta afectará al tráfico de la zona, aunque la previsión es que dejen carriles sin ocupar.

La asociación señaló que la Conselleria «se ampara en un estudio que es una farsa, así como un insulto a nuestra inteligencia porque no somos tontos». La regulación establecer doce horas diurnas y cuatro nocturnas en cada jornada como máximo, además de un refuerzo de dos horas de madrugada en días de más afluencia de clientes. El sistema no ha sido aceptado por la entidad, que augura problemas para el mantenimiento de los puestos de trabajo al no regular de manera eficaz más de 3.000 taxis en Valencia y l'Horta.