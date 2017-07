La concejal Anaïs Menguzzato critica «las formas» de Giuseppe Grezzi Menguzzato, en una visita a los bomberos. / Efe «No puede marcar la agenda de la Policía Local. Toma muchas decisiones por su cuenta y muchas veces estas afectan al trabajo de los agentes», asegura la edil de Protección Ciudadana EFE VALENCIA Domingo, 16 julio 2017, 13:19

La concejala socialista de Protección Ciudadana de Valencia, Anaïs Menguzzato, asegura que su compañero de gobierno Giuseppe Grezzi (Compromís), responsable de Movilidad Sostenible, "no puede marcar la agenda de la Policía Local" con las decisiones que toma su departamento.

En una entrevista con EFE, la edil reconoce "no tener un problema" con las decisiones de Grezzi porque está de acuerdo con su modelo de ciudad pero sí "con sus formas", ya que "toma muchas decisiones por su cuenta y muchas veces estas afectan al trabajo de los agentes".

"Comparto el fondo de sus decisiones pero muchas veces le hemos recriminado que (ante) las cosas que decide, luego son los agentes los que las tienen que ejecutar y sería importante contar con su trabajo porque él no puede marcar la agenda de la Policía", defiende.

En su opinión, "cambiar las cosas sin haberlas consensuado parece un error" y ha citado como "claro ejemplo" la prohibición de aparcar en el carril bus por la noche porque "presentó un proyecto que iba a transformar la ciudad pero que luego tiene que ejecutar la Policía".

"No tengo un problema con las decisiones que toma Grezzi sino con sus formas", insiste Menguzzato, quien reconoce que València "tenía un problema de movilidad", por lo que comparte que "se contamine menos, se pueda pasear más y se pueda ir más en bici".

"No creo que tenga malas ideas pero no tiene una buena forma de ejecutarlas", según Anaïs Menguzzato, quien reconoce que ha hablado con el concejal de Movilidad y discute "mucho con él" aunque también arreglan "pronto" sus diferencias.

Pese a esta situación y su confrontación con el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, también de Compromís, con motivo del accidente laboral mortal en los Jardines de Viveros, Menguzzato defiende la fórmula del tripartito que forma el gobierno de la Nau de València con Compromís, PSPV y València en Comú.

"Yo en mi trabajo cotidiano, cuando me reúno con concejales, no me acuerdo ni me fijo si son de Podemos (en alusión a València en Comú, afín a la formación morada) o Compromís. Con la mayoría trabajamos bien porque creemos que tenemos un proyecto común para la ciudad y queremos hacerlo bien", apunta.

Menguzzato insiste en que tener partidos distintos no le supone ningún problema en el día a día porque son "gente muy próxima en tantas cosas que podría compartir con muchos militancia de ideas, aunque no de partido".