Comercios de la calle Jorge Juan recogen firmas contra el corte de la entrada por Colón Los empresarios dicen que las ventas han bajado en la céntrica vía tras la inauguración del anillo ciclista por la ronda interior Miércoles, 11 octubre 2017

Comerciantes de la calle Jorge Juan de Valencia está recogiendo firmas tanto en persona como en internet para pedir al Ayuntamiento de Valencia que permita volver a acceder a la céntrica vía desde la calle Colón. Cuando se abrió el anillo ciclista, la construcción de la ronda permitió actuaciones en las calles circundantes y entre ellas, se cerró la entrada a Jorge Juan desde Colón.

Ahora, ya seis meses después de la puesta en marcha de la medida, residentes en la zona han comenzado a recoger firmas. Lo han hecho con una campaña en la conocida plataforma online Change.org. La petición la comenzó la pasada semana Agustí Llorca y ya roza las 100 firmas. En ella, este residente en Valencia asegura que para todos los residentes con personas mayores a su cargo que necesitan acceder a la calle, «que hayan cerrado el acceso desde Colón a Jorge Juan hace que tengamos que dar mucha más vuelta para acceder y con el tráfico generado recientemente se hace por días imposible».

«Hablando con los comercios además comentan que han bajado las ventas ya que acude mucha menos gente», señala Llorca en su petición. Tal como pudo saber este diario, la recogida de firmas no está coordinada por la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia, pero la entidad conoce la iniciativa y apunta a la importancia del aparcamiento de Jorge Juan.

«La apertura de esta calle descongestionaría tráfico de la calle Colón y sería beneficioso para todos (menos para aquellos que desean no facilitar el tránsito). Peatonalizar está francamente bien y estoy de acuerdo pero la acera que han creado para cortar la calle es tan grande que han tenido que poner vegetación en medio para no parecer un pegote y pasando todos los días por aquí el día que más gente ha habido no llenaba ni un cuarto de la misma. Rogaría la apertura de la calle ya como padre y también como hijo además de otra mucha gente que necesitamos el acceso y consideramos innecesario este cierre. Necesito ayuda», finaliza la petición de este vecino.

Según ha podido comprobar este diario, en determinados locales de la zona también se recogen firmas para que se revierta la prohibición de acceso. Tal como se encuentra el tráfico en la zona, con múltiples atascos en la calle Colón donde se han reducido en dos el número de carriles para los coches privados, la manera más rápida de entrar a la calle Jorge Juan es por Sorní, lo que obliga a los coches que se encuentren en la Porta de la Mar a ir por Grabador Esteve y recorrer dos manzanas por Sorní antes de entrar a Jorge Juan, una de las principales calles que llevan a los clientes al mercado de Colón o a las galerías comerciales de una de las zonas más activas de la ciudad.