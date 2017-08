Los comerciantes exigen que la Policía Local y Bomberos avalen los cambios de tráfico de Giuseppe Grezzi en Valencia Alameda de Valencia. / Damián Torres El doble sentido en Barón de Cárcer se delimitará mañana y se está a la espera de restricciones a vehículos privados en el barrio del Carmen PACO MORENO Valencia Domingo, 6 agosto 2017, 17:28

Que no se cambie nada sin un informe previo de la Policía Local y Bomberos. Esa es la petición que realizó ayer la asociación de comerciantes del centro histórico y el Ensanche acerca de las modificaciones de tráfico que realice el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, en esta parte de Valencia. La solicitud se ha hecho al hilo de las restricciones y reordenación de numerosas calles del Carmen, aunque también la extienden a otras medidas puntuales como el doble sentido de la avenida Barón de Cárcer.

Esta última modificación se iniciará mañana mismo y está previsto que en un par de días el transporte público, los vehículos que se dirijan a los aparcamientos de la zona, vecinos y carga y descarga utilicen el nuevo acceso hasta la plaza Ciudad de Brujas. La medida se toma por la reurbanización de las calles San Vicente Mártir y Periodista Azzatti, que comenzará al mismo tiempo y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

La empresa Aguas de Valencia se encarga desde hace varias semanas de la renovación de canalizaciones, mientras que la empresa adjudicataria de la reforma, Pavasal, entrará a trabajar dentro de unos días. Fuentes de la concejalía de Urbanismo señalaron que el corte del tráfico completo permitirá actuar de manera simultánea en las dos aceras.

La calle San Vicente Mártir quedará después con un carril menos que ahora, por lo que se da por seguro de que el doble sentido en Barón de Cárcer seguirá. La primera fase, desde Garrigues hasta la plaza Ciudad de Brujas, redujo también el tráfico en la zona de la Lonja.

Desde la asociación de comerciantes indicaron que las modificaciones de las líneas de la EMT las conocieron el pasado julio en un encuentro con responsables del Consistorio y de la empresa de transportes. «Salvo alguna que irá desde San Agustín hasta Barón de Cárcer, con parada a la altura de la calle Padilla, el resto se derivarán por la calle San Pablo hacia Marqués de Sotelo».

En cuanto a los cambios previstos en el barrio del Carmen, Movilidad presentó un borrador a finales de junio, donde se indica que en el Carmen y parte del Pilar y el Mercat se limitará el paso de vehículos sólo a los autorizados. «En una reunión posterior les dijimos que presenten todos los informes de Policía Local y Bomberos, para tener toda la información y poder trabajarlo todo mejor», comentaron fuentes de los comerciantes.

Como publicó LAS PROVINCIAS el primer tramo que se dejó en doble sentido en Barón de Cárcer se hizo sin un informe previo de la Policía Local, ni siquiera de la EMT. Esta circunstancia se desveló por el debate generado debido a los siete accidentes de tráfico ocurridos en dicha vía, atropellos todos ellos.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés formuló una serie de preguntas el pasado julio sobre los cambios que se pondrán en marcha a partir de mañana. «La respuesta fue que no es preceptivo un informe de la Policía Local. Suelen argumentar que se trata de un desvío provisional y no es un cambio definitivo, aunque la realidad es que debería haber un expediente técnico que avale la viabilidad del desvío». Cuando se produjo la polémica por los atropellos, la respuesta fue que «el informe estaba incluido en la remodelación de tráfico en la Lonja, aunque no aparece nada de esto».

En la misma respuesta de Movilidad se comenta que la empresa adjudicataria de las obras en la calle San Vicente Mártir se encargará de la señalización. Se adaptarán los semáforos, además de modificar las marcas viales, pintar flechas indicadoras en el sentido de la circulación para advertir a los peatones y reducir la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora, lo que de hecho ya está en vigor.

El tráfico afectará a zonas de estacionamiento de coches y motos, aunque desde la entidad de comerciantes precisaron estar de acuerdo con el doble sentido de la circulación, que ya aparecía como propuesta en el Plan de Movilidad de 2013. Las mismas fuentes precisaron que «un error muy común es creer que se podrá meter toda clase de tráfico, aunque no es así». En la respuesta dada a Estellés se comenta que «si se procede a implantarlo, se realizarán los trámites administrativos y se informará en la Mesa de la Movilidad», acerca de que quede así de manera definitiva.

La remodelación del Carmen y parte del Pilar y el Mercat carece de fechas, aunque el borrador está muy definido y listo para su implantación. Plantea unas «puertas» para los vehículos autorizados, así como itinerarios bucle que eliminen los atajos para cruzar estos barrios. La petición de los comerciantes se debe a garantizar que todos los giros, cambios de sentido del tráfico y restricciones no ponen en riesgo un servicio de emergencia de Bomberos. Tras los accidentes en Barón de Cárcer, la Policía Local redactó un informe con varias recomendaciones.