Los comerciantes del centro de Valencia alertan de una oleada de robos y estafas
PACO MORENO Miércoles, 14 junio 2017, 20:11

Preocupación y mucha es lo que tienen los comerciantes del centro histórico y el Ensanche por el aumento inusitado que sufren de timos, estafas y robos. En todos los casos se alertan mediante correos electrónicos, además de informar a la Policía Nacional.

La casuística es tremenda, indicaron el martes fuentes conocedoras del fenómeno, que atribuyen a la presión policial en otras ciudades. «Está claro que han venido a Valencia más delincuentes de lo habitual», en el arranque de la temporada turística. Hasta finales de agosto, el cap i casal registrará las mayores cifras de visitantes, en un año que promete ser de nuevo récord de pernoctaciones en los hoteles.

Los comerciantes han detectado cuatro tipos principales de robos y estafas desde hace semanas. Está el caso del individuo que pretende colar billetes falsos de cien euros. «Intenta comprar productos baratos para que le cambien», precisaron, en una estratagema divulgada entre las tiendas del centro para prevenirlas.

También han detectado a una mujer que entra en los comercios con un carrito de bebé, compra algo y paga con un billete de 50 euros. «Su estrategia pasa por cambiar de opinión, devolver el artículo y entonces intentar engañar a los dependientes con la devolución de los billetes para acabar con más de lo que había entregado inicialmente». Al igual que en el caso anterior, las alertas saltan a diario gracias a los correos electrónicos de aviso.

La tercera de las estrategias para estafar a los comerciantes es incluso más sencilla. «Primero se percatan del lugar donde están las cámaras de vigilancia. Después cogen algo de las estanterías sin que se den cuenta, para entonces acercarse al mostrador y decir que lo compraron hace poco y quieren devolverlo, aunque no tienen el tique».

Uno de los timos es vender un perfume que ha comprado una empleada ausente de la tienda

El último método detectado es incluso más elaborado. Consiste en fotografiar la víspera a una dependienta, para acudir al día siguiente cuando no está en el turno. «Dicen que van de parte de una perfumería, describen a la trabajadora y alegan que no pueden volver, para dejar una botella de colonia que supuestamente ha comprado la trabajadora y, claro, pedir el dinero». La conclusión es que la compra no es tal, ni siquiera el perfume, que puede estar falsificado o robado.

«Ya hemos avisado al comercio que aluden para que lo sepa», añadieron. La delincuencia busca siempre métodos para engañar a los comerciantes y esa es una de las razones por las que la asociación mantiene vigente su reclamación de cámaras de vigilancia, al igual que ocurre en otras grandes ciudades. De momento el Ayuntamiento ha aceptado colocarlas en la mayor parte de tramos del jardín del Turia, aunque no en las calles más turísticas y monumentales, para aumentar la seguridad ciudadana.