Ciudad Fallera cambia de color

Los muros de Ciudad Fallera comienzan a hacer honor a su nombre. Un enorme mural de 600 metros colorea el barrio en la fachada del taller del artista fallero Ximo Esteve, en la calle Carlos Cortina junto a la Ronda Nord. Los autores son los artistas valencianos PichiAvo, que destacan a nivel internacional por una obra basada en la original y contrastada deconstrucción del arte clásico y el estilo urbano. Con la intervención, financiada por la Concejalía de Cultura, se pretende revitalizar la Ciudad del Artista Fallero e impulsarla como espacio creativo, para dignificar la zona como foco de creación artística.

El mural es una fusión entre el estilo clásico griego, con cuidadas pinturas de esculturas y un toque urbano con grafitis que enuncian palabras clave del argot valenciano fallero: 'Pum', 'che', 'fartons' o 'Valencia' son algunos de los guiños que se pueden apreciar en la monumental pintura y que aportan el aspecto trasgresor que caracteriza el estilo de estos artistas valencianos. «Antes la fachada estaba llena de grafitis callejeros sin ningún tipo de arte o gusto, -comenta Pepe Díaz, artista fallero del taller José Ballester- Los quitaron todos, les dieron un color base a todas las naves y pintaron encima'. Ahora le han puesto grafitis de palabras con significado valenciano y fallero» explica. El mural se ha concebido como la puerta de entrada a Ciutat Fallera en el nuevo plan de revisión urbanística de la zona, que contempla amplias las zonas peatonales, parking y agrandar las naves de los talleres: «Es el inicio de la remodelización del barrio» concreta Díaz.

En el mural se pueden apreciar grafitis con palabras del argot valenciano. / Tamara Villena

Los vecinos y artistas falleros acogen con optimismo una intervención que esperan que sirva como atracción turística y lugar de interés para la ciudadanía. «Invertir en el aspecto fallero del barrio me parece perfecto, porque es una de sus partes más importantes, por algo se llama así», comenta Lucía Martínez, residente de Ciudad Fallera. Lamentan que el barrio sea más valorado por los extranjeros que por los propios valencianos y ven con esperanza la eficacia de esta medida: «Veo que cada dos por tres vienen turistas a ver el barrio, pero no lo hace gente de Valencia. A los valencianos no les llama tanto la atención esta zona. Es verdad que es necesaria la inversión en las naves para darle al sector el reconocimiento local que merece».

Hay opiniones para todos los gustos. Otros apuntan a la necesidad de priorizar las intervenciones para revalorizar el barrio: «Me parece genial, pero si hay que elegir, yo preferiría tener algo más de patrulla o un poco más de limpieza», señala Jorge Pastor, vecino de la zona. «Es una pasada, pero esos 43.500€ se podrian invertir en otra cosa, -matiza Marcos Vázquez, artista fallero- Aquí cuando llueve se nos llenan los talleres de agua. Creo que puestos a revalorizar el gremio fallero, podrían empezar por ahí» afirma.

Desde ahora, el color y las fallas protagonizan una de las zonas gremiales más icónicas de Valencia.