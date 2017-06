PP y Ciudadanos pedirán amparo al Síndic por las «faltas de respeto» de Giuseppe Grezzi Grezzi circula con su bicicleta por una zona peatonal. / Irene Marsilla Aseguran que los insultos y los desprecios en las respuestas a las preguntas que hacen en la comisión de Movilidad son constantes ÁLEX SERRANO Martes, 27 junio 2017, 20:11

«Salga usted un poco a la calle antes de afirmar falsedades», «lamentamos que ponga usted en duda el trabajo realizado por los técnicos municipales» o un escueto «no sabemos de qué nos habla» son algunas de las respuestas que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, espeta semana tras semana a los representantes del PP y Ciudadanos en la comisión de Movilidad y Urbanismo, Alberto Mendoza y Narciso Estellés.

Pero los concejales de la oposición se han hartado y anunciaron el lunes que van a pedir amparo al Síndic de Greuges por las continuas «faltas de respeto» e «insultos» de Grezzi hacia los ediles, después de que Mendoza, sin ir más lejos, le haya solicitado ayuda al alcalde de Valencia, Joan Ribó, en varias ocasiones sin que el primer edil «haya hecho nada», según el mismo Mendoza.

Como muestra de este comportamiento de Grezzi sirva un botón. O varios. El grupo municipal popular preguntó el lunes en la comisión por la prohibición del aparcamiento en el carril bus por las noches y Grezzi contestó: «Y por lo que supone al balance económico para el Ayuntamiento y la ciudadanía la mejora del servicio nocturno de autobuses el balance seguro que es positivo, pues no hay nada peor que facilitar el mal funcionamiento del servicio pagado con dinero público como ustedes, el Partido Popular, hicieron durante dos décadas». En otra respuesta también del lunes y en este caso al concejal Estellés de Ciudadanos, que preguntaba por las señales inventadas colocadas en el anillo ciclista, Grezzi contesta: «Toda la señalización instalada en el Anillo Ciclista cuenta con el aval de los técnicos del Servicio de Movilidad a los que ustedes insisten en descalificar, lo cual consideramos una falta de respeto, una irresponsabilidad y una indignidad por su parte. Para nosotras la seguridad es prioritaria y nos parece que ninguna de las placas está de más, pero es lícito que ustedes, Ciudadanos, sean partidarios de quitar señales porque no les gustan. Nos parece una actitud muy irresponsable por su parte de nuevo cuando la seguridad está en juego, pero ustedes verán».

Estellés preguntó también por el parque lineal de Benimàmet, que acumula meses de retrasos. Grezzi le afea, en la respuesta, que no conozca la pedanía: «Se deduce a partir de su planteamiento de la cuestión y de estas tres últimas preguntas un profundo desconocimiento de lo sucedido y que no tienen ustedes contacto alguno con los vecinos de Benimàmet. Les animamos a que los visiten, pues son vecinos muy hospitalarios y activos y estarán encantados de contarles sus inquietudes. Así no tendrán que ir inventándoselas como hacen este caso».

Lo cierto es que las faltas de respeto de Grezzi a los concejales de la oposición son constantes, tanto en las comisiones como en las redes sociales. Y PP y Ciudadanos se han hartado de leerse insultos en cada respuesta que emite la concejalía de Movilidad Sostenible. «Hoy (por el lunes) se lo he dicho directamente. Vamos a ir al Síndic porque no puede ser», lamentó el lunes Estellés. Mendoza, por su parte, señaló que si acuden al Síndic de Greuges lo harán «con Ciudadanos de la mano». «No contesta, dice lo que da la gana, hace valoraciones políticas, raya la ofensa... Nos pone como si hubiéramos sido unos pésimos gestores y unos corruptos», explica el concejal del grupo municipal popular.

Cabe recordar que este encontronazo de Estellés y Mendoza con Grezzi no es el primero y que no se repite con otros concejales del tripartito, como el mismo Vicent Sarrià, que acude a la misma comisión y cuyas respuestas no incluyen insultos ni descalificaciones. Además, Grezzi es dado a este tipo de manifestaciones, como la que soliviantó a los vecinos de Abastos y Nou Moles cuando, en una reunión celebrada en la Junta Municipal de Abastos y pese a los constantes intentos de la presidenta de la misma, Consol Castillo, por apaciguar los ánimos, espetó a los vecinos que parecía que quisieran que volviera el dictador Franco, tras un agrio debate en la que llegó a acusar de mentir a los dirigentes vecinales de la zona. La respuesta de los residentes fue, en muchos caso, levantarse y dar por concluida la reunión, que se celebró el pasado mes de abril.