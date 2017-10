Ciudadanos denuncia fallos en las cámaras de tráfico REDACCIÓN Miércoles, 1 noviembre 2017, 00:50

valencia. La concejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València María Dolores Jiménez criticó ayer en un comunicado el «mal mantenimiento de las cámaras de tráfico» en la ciudad y reclamó que se revise el estado de las mismas. La edil lamentó que el accidente de tráfico del pasado sábado en el que murió un motorista en la avenida Tres Cruces con Pedro Sucías de la capital no fue grabado. «Si disponemos de cámaras, que al menos cumplan su función. No es de recibo que tengamos equipos y no funcionen», reivindicó.

La edil anunció que su grupo solicitará al Consistorio información sobre el estado de las cámaras de tráfico de Valencia, para saber «si están en condiciones de uso o solamente sirven de 'atrezzo'».

Jiménez puso en valor que las cámaras de tráfico «han ayudado en multitud de ocasiones para esclarecer accidentes y otras circunstancias de seguridad ciudadana». «Sobretodo han sido solicitadas por la justicia o por las propias compañías aseguradoras», explicó.

«Precisamente ahora, con un concejal de Movilidad como el que tenemos, es cuando más falta hace este tipo de equipos, ya que la ciudad cada vez está más atascada y con mayor problemas de circulación», concluyó Jiménez.