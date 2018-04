La ciudad registra casi un accidente cada hora desde comienzos de 2018

La ciudad ha registrado casi un accidente cada hora desde que comenzó 2018. En el cómputo ofrecido por la concejalía de Protección Ciudadana a preguntas de la edil de Ciudadanos María Dolores Jiménez, aparecen tanto los accidentes leves como los graves. De los 2.546 contabilizados en la ciudad durante 2018 hasta el pasado martes, un total de 992 tuvieron víctimas de diversa gravedad. Es decir, un 38,9% del total.

Estos accidentes provocan importantes afecciones al tráfico, en forma de retenciones prácticamente constantes durante todas las horas punta, principalmente de los días laboralbes. Los atascos provocados por alcances, con mucho el tipo de siniestro más común en la ciudad, son muy habituales durante prácticamente cualquier día laborable en Valencia. Los puntos más habituales están a la vista de cualquiera que tenga Twitter y actualice la página del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia: las entradas y salidas de la ciudad y grandes avenidas como Blasco Ibáñez, las grandes vías o la misma calle Colón, entre otros muchos puntos situados por toda Valencia.

Pese a esa sensación, presente en los vecinos de la ciudad, en las mismas respuestas Protección Ciudadana asegura que no hay ningún punto negro en la ciudad. Pese a que pudiera parecer que determinados tramos (el cruce de Blasco Ibáñez con la avenida de Suecia, donde el Consistorio ha tenido que instalar luces en el suelo para alertar de la presencia de un semáforo, o la avenida del Cid, que ha doblado los siniestros que se sufren en ella desde el desmontaje de las pasarelas, así como Viveros al comienzo de Blasco Ibáñez) pueden ser zonas de concentración de accidentes, la realidad es que según los datos que maneja la concejalía no se trata de puntos negros. Además, la regidoría asegura que los distritos con más accidentes son los que cuidan la 2ª y la 6ª Unidades de Distrito: Quatre Carreres y los barrios y pedanías del norte y del sur de la ciudad. Son también los distritos más amplios de Valencia, lo que está íntimamente relacionado con que se trate de los barrios con más accidentes de toda la ciudad. La Policía Local también asegura que no hay puntos negros para peatones, aunque determinadas calles, como la avenida del Oeste, han registrado decenas de atropellos.