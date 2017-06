El cierre del tráfico en el centro enfada a los hosteleros y divide a los vecinos La plaza Portal Nou será una de los cuatro accesos permitidos a vehículos autorizados. / jesús signes La asociación de Ciutat Vella critica la restricción de paso y Amics del Carme pide un plan conjunto con Policía Local y Urbanismo P. MORENO valencia. Domingo, 25 junio 2017, 01:38

Un día después de conocerse las intenciones de la concejalía de Movilidad de restringir el tráfico en el Carmen y parte del Mercat y el Pilar, era momento de las primeras reacciones entre las asociaciones afectadas. Las impresiones fueron desde que la medida acabará por hundir al sector del ocio en el centro histórico a críticas porque se impedirá el paso de vehículos de familiares o amigos que carezcan de autorización. También hubo propuestas de ir más allá, sobre todo con un plan conjunto con la Policía Local y Urbanismo, así como el temor del Mercado Central porque se dé una nueva vuelta de tuerca en la peatonalización de Ciutat Vella sin que se hayan reanudado las obras del aparcamiento público de la plaza Ciudad de Brujas.

El próximo jueves será la primera sesión de debate de la propuesta, que pese a ser presentada como un borrador está detallada al máximo. Desde la asociación Movimiento de Ocio Inteligente, una de las entidades de hostelería de la zona, cuestionaron abiertamente «la saturación de tráfico en las calles Pintor Domingo, Pintor Zariñena o Corona que se plantea en el documento. Que nos digan eso pero con un informe serio y contrastado».

Fuentes de la asociación añadieron que las restricciones «no sólo perjudicarán a los clientes de los locales de la zona, que ya no podían aparcar en el carril bus de Guillem de Castro. También a los vecinos que necesiten un vehículo porque habrá zonas por donde no se podrá pasar o será mucho más difícil».

En síntesis, la decisión de la concejalía de Movilidad pasa por la restricción total del tráfico privado en todo el ámbito. Sólo podrán pasar vecinos, vehículos de reparto, transporte público y emergencias. Habrá cuatro itinerarios en bucle para los vecinos, con «puertas» señalizadas en la plaza Portal Nou y las calles Corona, Pintor Domingo y Pintor Zariñena. Además, una amplia red de calles serán declaradas de preferencia peatonal, lo mismo que se hizo en la calle Serranos.

El presidente de la asociación vecinal de Ciutat Vella, Rafael Mampel, fue muy escéptico con los planes del Consistorio a la vista de lo sucedido precisamente en Serranos y la calle del Salvador. «Las señales no sirven para nada porque entra todo el mundo», dijo, para advertir de que al ampliar a los tres barrios las restricciones «se dificulta mucho el acceso de personas que no tengan la tarjeta. ¿Por qué el Ayuntamiento puede impedir que le deje mi plaza de garaje a un familiar? ¿Por qué no puede entrar por esa calle?».

Reclamó que no se haga nada hasta que Bomberos y la Policía Local avalen que «los nuevos itinerarios y los cambios de tráfico son seguros para los vehículos de emergencias y también para los vecinos».

Por el contrario, el portavoz de la asociación Amics del Carme, Antonio Cassola, dijo que la propuesta «se queda corta» y emplazó a la delegación de Movilidad a que coordine todas sus actuaciones con la Policía Local y Urbanismo. «Hace falta un plan global porque el problema es que no están coordinados», dijo, para reclamar que se eliminen más plazas de aparcamiento en la calle tras las restricciones.

La secretaria de la asociación vecinal El Palleter, María José Volta, comentó sobre la afección al barrio del Pilar que «algunos itinerarios no los vemos claros y se carga mucho el tráfico en la calle Guillem Sorolla, que empieza a ser inhabitable por el ruido de la circulación».

El presidente del Mercado Central, Francisco Dasí, comentó que, a falta de un estudio más detallado le preocupa que «se avance en la peatonalización y en restricciones al tráfico en el centro sin que se haya abierto el aparcamiento de Brujas».