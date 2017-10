Cerca de 700 valencianos al día abandonan el tratamiento prescrito por su médico Una persona mayor sale de un centro de salud. / irene marsilla Los problemas económicos y las dificultades para desplazarse a las consultas son los principales motivos DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 26 octubre 2017, 20:04

La importancia de terminar los tratamientos médicos prescritos por un facultativo es evidente, aunque no todos los pacientes cumplen a rajatabla las recomendaciones de los doctores. En la Comunitat, según los datos proporcionados por la Conselleria de Sanidad a LAS PROVINCIAS, durante los ocho primeros meses del año (entre enero y agosto) se abandonaron nada menos que 167.840 tratamientos, lo que hace una media de unos 690 al día. Una cifra que, aunque abultada, supone una mejora de los registros de los últimos años. En el mismo periodo de 2015, por ejemplo, la cifra de abandono de tratamientos casi duplicaba a la actual, mientras que el año pasado rozaba los 800 diarios.

El análisis del departamento autonómico se centra, especialmente, en los colectivos de discapacitados, pensionistas y menores, sobre todo los que presentan las rentas más bajas. De hecho, las dificultades económicas que atraviesan es uno de los motivos que esgrimen para abandonar los tratamientos. Sobre ello, y según el último barómetro sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 5,9% de los valencianos reconoce que, en el último año, ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. Sin embargo, otro 20,7% de los residentes en la Comunitat (uno de cada cinco) admite que guarda en casa envases enteros de fármacos recetados por su doctor. Por lo tanto, y pese a adquirirlo, no ha llegado a tomárselo, bien porque consideran que no les hace falta o porque han comenzado a sentirse mejor, entre otros motivos.

Dejando a un lado la vertiente económica, subyacen otras cuestiones que también están detrás de los abandonos, a veces incluso involuntarios, de los tratamientos médicos. Según aprecia el presidente de la federación provincial de la Unión Democrática de Pensionistas de Valencia, José Sanchis, los olvidos serían la causa principal de que las personas mayores dejen de tomar la medicación que le ha recetado el doctor, sobre todo los que viven solos y no tienen a nadie que pueda interesarse en que estén cumpliendo con la recomendación del médico. En esta línea se muestra también Elvira Murcia, presidenta de la asociación Por Una Vida Digna. «A los mayores, si no tienen a alguien detrás, se les olvida», resume.

Murcia, como portavoz de un colectivo de defensa de las personas discapacitadas, indica también que otra cuestión que puede propiciar el abandono de un tratamiento médico (no sólo farmacológico, sino también que aquellos que requieren visitas periódicas a un determinado especialista) es el de las dificultades de movilidad. Para personas que se ven obligadas a utilizar una silla de rueda o que tienen serios problemas para desplazarse «ir dos veces a la semana a una consulta para muchos es complicado», añade. Asimismo, advierte que algunos tratamientos de este colectivo son especialmente caros y, si no están subvencionados, «son difíciles de costear».

Por su parte, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, destacó que, en la Comunitat, actualmente se conceden ayudas al copago que benefician a uno de cada cinco valencianos (pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad funcional), ayudas que se van a ampliar a nuevos colectivos como los menores de edad. La titular del departamento subrayó también que el abandono de tratamientos desde 2015 se ha visto reducido en un 38% en pensionistas con rentas bajas y, desde febrero de este año, en un 12% entre los menores de edad. Montón aportó estos datos en un acto en el que participó el martes y en el que propuso aprovechar la futura reforma de la Constitución para «universalizar la sanidad», según insistieron ayer desde su departamento.