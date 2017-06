Un centenar de edificios municipales de Valencia no son accesibles pese a ser obligado este año Las torres de Serranos, uno de los museos no adaptados para discapacitados. / Jesús Signes El decreto fija que en diciembre deben estar los inmuebles adaptados, aunque Ciudadanos alerta de la lentitud en la ejecución de las obras PACO MORENO Valencia Martes, 27 junio 2017, 00:17

El acceso a 115 edificios municipales de Valencia no está adaptado para personas con discapacidad al incluir los inmuebles barreras arquitectónicas. Ese es el dato que aparece en una auditoría realizada por el Ayuntamiento a principios de año y donde el problema, según denunció el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés es que un decreto obliga a que todo sea accesible en diciembre, sin que el gobierno municipal haya acelerado las obras de remodelación.

Las cifras generales pasan por un listado de 307 edificios y locales, donde un total de 192 sí que están adaptados con rampas o ascensores para los casos de más de una planta. En un segundo apartado se encuentran 58 donde la accesibilidad es parcial, lo que ocurre sobre todo en los mercados municipales. La tercera pata de la silla es la más complicada de resolver en el segundo semestre del año, dado que 57 inmuebles están catalogados como no adaptados en la citada auditoría.

Este trabajo se realizó a finales de 2016 y fue entregado a la oposición en marzo, aunque desde entonces se ha avanzado muy poco, prácticamente nada según el edil de Ciudadanos. La ejecución del presupuesto de inversiones es muy baja y el Real Decreto 1/2013 de 29 de noviembre establece que el 4 de diciembre de este año, todas las barreras arquitectónicas susceptibles de «ajustes razonables» han tenido que ser eliminadas.

Estellés alertó de este plazo, donde una cuestión aparte se encuentra en las paradas de la EMT y los espacios públicos. La auditoría se refiere sólo a edificios y locales, aunque el decreto lo abarca todo. «La última respuesta que tuvimos de las paradas de autobuses es que iban a reformar 25, aunque nos consta de que 200 no están adaptadas para personas con discapacidad».

El único margen que puede tener el Ayuntamiento, consideró, es que se establezca una prórroga en los plazos fijados por el decreto estatal, algo de lo que todavía no se tienen noticias. Por ese motivo hoy propondrá para su debate en la comisión de Desarrollo Urbano una moción donde pide un plan de ejecución de obras en los edificios municipales, establecer medidas concretas de apoyo para la misma adaptación en los privados y una nueva relación de «espacios públicos urbanizados y edificaciones, medios de transporte, oficinas públicas y bienes y servicios a disposición del público que a día de hoy no cumplan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación».

En la propia auditoría elaborada por el gobierno municipal se indica que «cada servicio cuyos edificios en uso haya obtenido una baja puntuación deberá iniciar los trámites pertinentes para subsanar las deficiencias con el fin de hacer cumplir la normativa». También se recomienda que las obras se tramiten por la vía de urgencia, aunque el rastreo realizado por Ciudadanos indica que «no existe un capítulo o apunte explícito sobre la inversión a realizar» en los Presupuestos de este año.

El área de Cultura tiene una partida de 224.774 euros para la adecuación de museos y monumentos, de los que no se ha adjudicado nada. Lo mismo ocurre, comentó Estellés, con los 70.000 euros asignados para la reforma de alcaldías pedáneas. El área de Bienestar Social cuenta este año con 148.000 euros en la reforma de edificios, mientras que para locales de personas mayores hay una reserva de 57.000 euros. Todos los casos coinciden en que no se han iniciado las obras.

Igual de grave es lo que ocurre con la reforma de paradas de autobuses de la EMT. Hay presupuestados 364.870 euros, aunque a 31 de mayo no se había adjudicado nada, según el estado de ejecución del Presupuesto municipal. «En cuanto a mejoras de la accesibilidad de espacios públicos lo único que encontramos explicitado en el seguimiento de inversiones son 143.000 euros autorizados en obras de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Benimàmet», dijo el edil. También hay una partida menor de un centro de mayores en la pedanía de Borbotó para una reforma que costará 5.623 euros.

«Las repercusiones legales, además de las sociales, están recogidas en el Real Decreto 1/2013 de 29 de noviembre, donde tiene la calificación de infracción grave el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y la no adopción de medidas de ajuste razonable; infracciones que son sancionadas con hasta 90.000 euros en el caso de que las personas con discapacidad, sus familias o asociaciones en las que se integran, exijan la responsabilidad a la Administración», finalizó.