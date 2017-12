Celeste Carratalá nunca ha vuelto a casa por Navidad 03:00 Esta joven valenciana, que vive en Xian desde hace cuatro años, regresa gracias a un concurso GRACIA MORANT Viernes, 22 diciembre 2017, 19:31

"Vuelvo a casa por Navidad". Esta frase podría ser una de las más repetidas entre los cientos de españoles que viven en el extranjero y anhelan estar con su familia durante las fiestas más importantes del año.

Diferente historia es la de Celeste Carratalá. Una joven que, desde que llegó a Xian hace cuatro años, no ha podido volver a casa por Navidad. Un sueño que este año por fin cumplirá. Celeste volará, desde la ciudad de los guerreros de terracota hasta su tierra, Valencia, para pasar estas fechas tan señaladas con su familia y amigos.

La joven ha resultado ser una de las ganadoras de la tercera edición del concurso "Vuelve a casa por Navidad", organizado por la fundación de El Almendro. Esta marca de turrón, conocida por su típico anuncio navideño en el que alguien 'vuelve a casa por Navidad', sorteaba diez billetes de ida y vuelta en avión para venir a España durante los días festivos. Un premio que valoraba la originalidad de los vídeos, textos e imágenes de los participantes mostrando las ganas de reunirse con sus familiares y amigos.

Y la emotiva historia de Celeste cautivó al jurado. Ella cuenta en su clip de presentación que ha intentado consolarse buscando una 'Navidad alternativa' en China, con jamón, villancicos y amigos, pero asegura que nunca es lo mismo que estar en casa. Porque lo mejor no se abre, se abraza.

Los nueve ganadores restantes viven en diferentes partes del mundo. Desde Londres a Lima pasando por Vancouver o Sydney. Gente con diferentes situaciones, pero con una cosa en común, ninguno de ellos han podido pasar las últimas navidades con sus familiares. Entre las diferentes historias que acompañan a la de la valenciana Celeste, se encuentra la de Cristina Lacruz. Una joven que volverá a Barcelona desde Australia para estar con los suyos. Cristina cuenta que las navidades son momentos muy especiales para su familia y en especial para su padre. El año pasado, realizaron un poster con su foto a tamaño real para no notar tanto su ausencia. "No hay nada que me hiciera más feliz y a ellos que poder darles una sorpresa en navidad", asegura Cristina en su escrito.