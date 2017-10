Casa Caridad tiene un servicio de ayuda a convalecientes y enfermos sin recursos

El centro social de Benicalap de Casa Caridad cuenta con un módulo para convalecientes o personas enfermas sin recursos dotado con hasta 32 plazas. Desde la institución explicaron que no existen centros residenciales ni recursos sociales específicos para atender a este colectivo. «Nuestra intervención se limita a proporcionar cobertura sanitaria, gestionar las citas médicas, agilizar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y administrar la medicación», apuntaron.

En esta línea, subrayaron que «es necesaria una implicación y coordinación entre los servicios sanitarios y sociales para atender adecuadamente a este colectivo, ya que a las carencias y necesidades propias de las personas sin hogar se une una desprotección a nivel sanitario que entendemos como un derecho para todas las personas».

El perfil mayoritario del usuario de este servicio es el de un hombre español, separado o divorciado, con edad comprendida entre los 45 y los 65 años que, o bien no tiene familia o no mantiene relación con ella. Las principales patologías que padecen estas personas son la movilidad reducida (25%), el deterioro cognitivo (20%), trastornos digestivos y respiratorios (10%) o el tratamiento de tumores (9%). Casi el 60% de los usuarios del albergue de convalecientes no reciben ningún tipo de prestación y solo el 32% cobran una pensión no contributiva (368 euros).

Los hábitos y condiciones de vida que presentan las personas sin hogar, señalaron, tienen un efecto perjudicial para su estado de salud tanto físico como psíquico debido a una deficiente nutrición e higiene o por no contar con un entorno favorable para descansar o dormir.