Cañizares anuncia que quiere que el santo sea Doctor Universal Viernes, 6 abril 2018, 00:33

El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha anunciado en su última carta pastoral que se están dando los primeros pasos para conseguir el reconocimiento de Doctor Universal de la Iglesia a San Vicente Ferrer. Se trata de una propuesta que los Caballeros Jurados viene reinvindicando desde hace décadas. En su misiva, Cañizares hace referencia a las virtudes del santo, como mediador y constructor de Europa, y analiza la actualidad nacional. Explica que en España «tenemos que trabajar por la paz». Detalla que España «se encuentra inmersa en un proceso de cambio, en una situación difícil, que algunos querrían ver agravada en su contradicción interna, en la que Dios quiera que no se produzcan tensiones y violencia como en momentos no lejanos». En el escrito indica que «en nuestra patria valenciana, la de San Vicente Ferrer, en España, necesitamos retejer el tejido social al que pertenecemos». Hace referencia a la libertad educativa y dice que «con el estímulo de San Vicente me atrevo a pedir a quienes ostenten la responsabilidad de la vida pública que, por justicia y humanidad, ayuden a los colegios de niños necesitados de protección». En el acto de la Catedral abogó por un Año Jubilar que logre la construcción de un futuro de paz y concordia.