Los camiones de la basura tampoco caben por el barrio de Gran Vía Un coche circula por una calle Conde Altea repleta de coches aparcados. / jesús signes La concejalía que dirige Giuseppe Grezzi culpa a Camps cuando era concejal de Tráfico del estado de calles como Conde Altea o Salamanca ÁLEX SERRANO VALENCIA. Lunes, 30 abril 2018, 00:25

Cuando se cumple un año del informe de Bomberos que alertaba de que los camiones más grandes, los que se anclan al suelo para alzar al cielo las escaleras de salvamento más altas, no cabían por hasta siete calles del barrio de Gran Vía de Valencia, la situación sigue exactamente igual. Nada se ha hecho desde el Consistorio, al menos nada que arregle el problema. Desde la concejalía de Movilidad insisten en que están «estudiando alternativas» y recuerdan que el problema proviene de los tiempos del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, como concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.

Después de que este diario preguntara en varias ocasiones por la situación en Gran Vía, en previsión del aniversario que se cumplió el pasado sábado, una respuesta de la concejalía de Movilidad a preguntas de Ciudadanos en el pleno ha desvelado el estado de la situación. «Se está trabajando en este tema definiendo y analizando diversas alternativas que comparten el objetivo de aumentar el ancho del carril de circulación para garantizar el paso de los vehículos de emergencia y de retirada de residuos para dar solución a una cuestión que se hizo rematadamente mal en el 1994 por parte del entonces concejal Francisco Camps», explica la respuesta.

El documento, fechado el 28 de abril de 2017, está realizado por la subunidad de Seguridad y Accesibilidad Urbanística de la concejalía de Seguridad Ciudadana. En él se indica que hasta en siete calles del barrio (Conde Altea, Burriana, Reina Doña Germana, Taquígrafo Martí, Maestro Gozalbo, Almirante Cadarso y Salamanca) no hay suficiente ancho viable y se contraviene la ordenanza municipal de protección contra incendios. l informe explica que en todas las calles de la ciudad se debe permitir «el acceso y la maniobrabilidad de los vehículos de bomberos ante la intervención de los mismos en las edificaciones existentes que conforman la ciudad». Se deben garantizar, continúa el documento, «los requisitos técnicos para su utilización en vía pública». Estos requisitos vienen determinados en la ordenanza municipal de protección contra incendios.

Narciso Estellés, de Ciudadanos, recuerda que han presentado varias iniciativas sobre la zona

«En Ciudadanos Cs hemos presentado ya dos iniciativas a la comisión de Movilidad para solucionar el problema de las calles afectadas de la Gran Vía, pero Grezzi y el tripartito siempre votan en contra con la excusa con que 'están trabajando en ello'», explicó el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, que insistió en que el problema es «evidente, público y duradero, y no se está vislumbrando ninguna actuación efectiva de ningún área del Ayuntamiento». «Este tripartito es el gobierno del caos, la descoordinación y la inoperancia. Entre movilidad y seguridad ciudadana no se han hablado ni coordinado en tres años de legislatura, y los valencianos no tienen por qué sufrir más esta situación», criticó el concejal de Ciudadanos.