El Cabanyal le canta al tripartito Acto reivindicativo de Salvem el cabanyal con el canto de la versión 'Rapidito' dedicada al tripartito en la plaza de los Pinazo. / juanjo monzó Medio centenar de vecinos escenifica los problemas del barrio en la plaza de los Pinazo y tilda de 'fracaso' las medidas de Ribó Salvem hace una performance de la versión de 'Despacito' para exigir soluciones LOLA SORIANO Jueves, 8 junio 2017, 00:03

valencia. El tripartito ya tiene su propia canción dedicada, ya que ayer Salvem el Cabanyal 'cantó las cuarenta' al gobierno municipal en la plaza de los Pinazo, junto al nuevo anillo ciclista de la calle Colón.

Medio centenar de vecinos e integrantes de Salvem el Cabanyal hicieron una performance para representar los problemas de convivencia y ruido que sufren a diario, pero además, formaron un coro para hacer una versión de la canción de moda, 'Despacito', de Luis Fonsi.

En este caso rebautizaron la melodía con el nombre de 'Rapidito', puesto que precisamente diligencia es lo que exigen a Joan Ribó.

En una de las estrofas, y en referencia al tripartito, decía: «Tú, tú eres el que manda, yo soy uno más pero cuando llegue el tiempo de votar yo tengo en mi mano decidir el rumbo». Y continuaron advirtiendo: «Ya, ya me estoy cansando de tanto esperar, queremos que el barrio sea más normal y vivir en casa sin ningún apuro». Ya en el estribillo el mensaje fue claro: 'Rapidito'.

En la puesta en escena los viandantes que estaban haciendo las compras pudieron ver representada una pelea de gallos; una barbacoa que hacía mucho humo; a una vecina tendiendo la ropa en la acera; otra simulando la venta de droga y tres mujeres desguazando electrodomésticos, es decir, todo lo que ocurre a diario en la zona más degradada.

A pesar de que en las pancartas de protesta que llevaban los asistentes el lema era un claro ataque al PP y se podía leer la frase 'Cal arreglar el mal fet pel gobern anterior', luego, micrófono en mano los dirigentes de Salvem explicaron que «en verano, tras hablar con Ribó, parecía que habían entendido nuestros problemas y necesidades. Decía Ribó que era momento de recuperar los derechos fundamentales de las personas del Cabanyal», pero acto seguida el portavoz, Faustino Villora, añadió que «las políticas aplicadas han sido un fracaso».

Plan de choque

Recordó que el tripartito «tuvo interés en derogar la ley, pero las políticas sociales en el barrio están siendo un auténtico fracaso». Comentó que «ahora tienen la obligación de dar respuestas adecuadas en tiempo y forma» y añadieron que faltan ideas y decisiones políticas.

Quisieron dejar claro que los problemas de convivencia no se pueden confiar a las obras de reurbanización de aceras. «Porque en 2017 no han invertido un euro en arreglar el parque de viviendas municipales. Les dijimos que por qué no hacen un programa de alquiler social diferido a cambio de que los inquilinos paguen la rehabilitación y no han hecho caso», según Villora.

Indicaron que no puede ser que haya gente que «haga escándalo. Si la policía interviene, lo correcto es que al día siguiente vayan con trabajadores sociales para hacer una labor educativa. Y la delegación de Gobierno debe actuar contra la droga».

Entre los asistentes estaba el exconcejal socialista, Félix Estrela, ahora ya como vecino. «Hay que ser más firme en los temas sociales y de seguridad. Necesitamos trabajadores sociales y mediadores», dijo.

Una vecina, Pilar Benedito, acudió con su madre, Pepa Escorihuela, ahora enferma de alzheimer. «He venido con ella porque siempre ha estado en las manifestaciones. No nos queremos morir sin ver el barrio arreglado».

La presidenta de Salvem, Maribel Doménech, indicó que «estamos esperando las ayuda, pero no vamos a parar para luchar por el barrio, gobierne quien gobierne». De hecho, barajan hacer una nueva movilización el día 21 en el Cabanyal.

Un vecino de Rafelbunyol que siguió el evento, Vicente Iborra, se preguntó ayer por qué no habían hecho la protesta frente al Ayuntamiento. «Sé que el anterior equipo no lo hizo todo bien, pero los actuales llevan dos años y tendrían que haber puesto soluciones», dijo.