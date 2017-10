El botellón desborda el centro La oposición pide al tripartito que actúe «ya» contra las molestias causadas por quienes consumen alcohol en la vía pública El Carmen y el entorno de la plaza de España se llenan de gente que bebe en la calle ÁLEX SERRANO Sábado, 14 octubre 2017, 01:03

valencia. Como una mancha en un mantel o como el humo en una habitación. Busquen la metáfora que prefieran. Lo cierto es que el botellón, en Valencia, comienza a extender sus tentáculos de gritos, molestias, basura y malos olores por prácticamente toda la ciudad. Ningún barrio se libra de un fenómeno que el Consistorio se ha mostrado incapaz de atajar eficazmente y que tiene encolerizados a residentes de toda Valencia.

En esta extraña semana, con dos festivos en ella y hasta dos puentes, los problemas se han multiplicado en casi los 19 distritos de la ciudad. Si el jueves llegaba la denuncia de Ruzafa, ayer lo hacía El Carmen y parte de La Roqueta, por lo que el problema se cronifica en el centro mientras los propios agentes de la Policía Local se reconocen incapaces de atajar un fenómeno que reúne, cada noche de fin de semana, a miles de personas en la gran vía Ramón y Cajal, la calle Albacete, la plaza de Honduras, la del Cedro, la del Doctor Landete, la avenida Blasco Ibáñez, la plaza de los Fueros y un sinfín de calles, avenidas, plazas o soportales que son tomados por quienes deciden ahorrarse las copas y beber en la calle.

El concejal del grupo municipal popular Félix Crespo denunció ayer la situación que se ha vivido esta semana en el barrio del Carmen tras las quejas recibidas por los propios vecinos. «Hemos podido comprobar cómo en numerosas calles del barrio se ha practicado este fenómeno entre grupos de jóvenes, especialmente en los entornos de locales de ocio y en las proximidades de las Torres de Serranos y del Mercado Central», indicó Crespo. Algunos de los lugares donde hubo reuniones ilegales fueron la plaza del Carmen, del Doctor Collado, Lope de Vega, del Árbol, Vicente Iborra y Juan de Vilagrasa, así como en la calle Salvador Giner, entre otros puntos.

«La inmunidad es total debido a la decisión de la concejala de Protección Ciudadana de dejar de denunciar, ya el pasado año redujo en un tercio las denuncias, ante la mermada plantilla de Policía local que hace imposible atender todos los servicios requeridos», denunció Crespo, que hizo hincapié en que los más de 50 focos reconocidos en la ciudad «se están viendo aumentados por microbotellones en muchísimas calles de la ciudad como es el caso del barrio del Carmen».

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos también le exigió al Consistorio actuaciones contra el botellón. «Anaïs Menguzzato no puede esconderse tras el pretexto de que se está elaborando una nueva ordenanza, de cara al próximo año, cuando en la ciudad de Valencia existe un problema que está desesperando a miles de vecinos y afectando a su descanso y al confort», dijo la concejal de Ciudadanos María Dolores Jiménez, que anunció que ha preguntado al pleno de octubre por este asunto. «Por la noches no se puede dormir y por las mañanas Valencia huele a orín», criticó la edil. «Con ese olor tan desagradable han entrado los niños al colegio Agustinos, a escasos metros de plaza de España esta mañana (por la de ayer). Incluso cuando se riega la calle por la mañana el olor es insoportable y es habitual encontrarse con botellas de alcohol vacías en el suelo, en los bancos, vasos encima de los coches....», añadió. Por otro lado, Jiménez también pedirá a Menguzzato que informe sobre la falta de policía, que la concejal de Ciudadanos comprobó in situ en el entorno de Torres de Serranos donde está instalada la feria medieval, calle Caballeros, plaza de la Virgen y plaza de la Reina.

Falta de personal

Y es que la falta de personal es un serio problema en la Policía Local de Valencia. Así lo confirmó ayer el portavoz de este cuerpo en el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb) del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Santos, que afirmó que el refuerzo al turno de noche y la creación de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) no ha solucionado el problema. «La reorganización con el refuerzo no solucionara ninguno de los problemas que hay en la actualidad», lamentó Santos.

«El incremento en el turno de noche a costa de la reducción del turno de día ya se nota en la venta ambulante que está escampándose de forma brutal y será espectacular de cara a la Navidad», explicó el representante sindical, que alerta, además, de que en los mercados extraordinarios hay «una desorganización grande, puesto que se envían patrullas de cada unidad para cubrirlos, perjudicándose así el servicio ordinario de estas».

La reorganización del cuerpo, anunciada este verano por la concejala Menguzzato, «no ha servido para nada, sólo para engañar a la ciudadanía como que se está haciendo algo, en una clara operación de maquillaje político», criticó Jesús Santos.