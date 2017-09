Las bicicletas, con los sin techo

valencia. Miles de ciclistas participaron ayer en la marcha organizada con motivo del Día de la Bicicleta en Valencia. Bajo el lema 'Pedalegem per la inclusió social' esta nueva edición del certamen, la número 21, arrancó a las 10 en punto en el paseo de la Alameda y recorrió, entre otras, la Gran Vía Marqués del Turia, las calles Colón y de la Paz, la plaza del Ayuntamiento, Xàtiva, Guillem de Castro y Blanquerías, para concluir de nuevo en la Alameda, en un recorrido de unos 7,5 kilómetros.

El euro solidario que los participantes abonaron para la inscripción se destinará este año al centro de acogida de personas sin hogar San Juan de Dios. De hecho, la entidad contaba con un taller de reparación de bicicletas en la zona de salida y llegada, atendido por usuarios y voluntarios del centro, según explicó el coordinador, Juan Manuel Rodilla, quien añadió que, aproximadamente, se vendieron unos 16.000 dorsales para participar en el evento, aunque no todos participaron físicamente (las previsiones apuntaban que asistirían unos 10.000 personas).

En la marcha, organizada por Bici Club Valencia, la Fundación Deportiva Municipal y con la colaboración de El Corte Inglés, también participaron once tandems de la ONCE, que abrieron la comitiva, así como los deportistas paralímpicos David Casinos y Javier Pérez, tal y como indicó el delegado territorial de la entidad, José Manuel Pichel. Este portavoz de la ONCE en Valencia resaltó que este tipo de eventos «sirven para concienciar a la gente que se puede ir en bici por la ciudad, para que se respete más a estos vehículos y para organizar un día de encuentro y para hacer deporte».

El evento, al que también se sumó el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, se enmarca en la celebración de la Semana de la Movilidad que ayer contó también con una feria que obligó a cortar al tráfico buena parte del centro.