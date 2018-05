Benimaclet y la plaza del Cedro, siguiente revisión Jueves, 3 mayo 2018, 00:33

La Mesa de terrazas sirvió ayer para fijar las siguientes zonas de Valencia que serán revisadas. La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, indicó que el acuerdo pasa por trabajar calles de Benimaclet y Ciudad-Jardín, en concreto la plaza del Cedro en este último barrio. En cuanto a la aplicación en Ruzafa, la previsión es que empiece a finales de este mes en la calle Cádiz, desde donde se pasará a los grandes ejes que forman las calles Cuba y Sueca. «El marcado de las terrazas continuará con Literato Azorín y Puerto Rico», añadió la dirigente vecinal.

En opinión de Broseta, la reducción en las terrazas es «algo positivo, aunque hay que ver si cuando se aplique no bajan las inspecciones, no sea que a las nueve de la noche empiecen a aparecer de nuevo las mesas y sillas en los lugares donde se ha hecho el marcado». La presidenta comentó por último la oposición de algunos hosteleros en la reunión a la declaración del Carmen como zona acústicamente saturada. «Es algo a lo que no se tenía que haber llegado si todos hubieran respetado las medidas cautelares». En esta parte del centro histórico, también se apuntó en el encuentro que no habrá autorización de terrazas en las fachadas colindantes.