Basilio, el buscador de tesoros Basilio, con su detector, muestra los objetos recogidos. / P. Moreno Una docena de personas rastrean la Malvarrosa con detectores de metales tras la fiesta PACO MORENO Valencia Sábado, 24 junio 2017, 09:54

"¿Esto qué es?" pregunta Basilio al periodista al sacar de los bolsillos lo encontrado hasta ahora en la arena de la Malvarrosa. En su mano bronceada hay unas gafas de sol, la chapa metálica de un colgante, algunas monedas, un reloj barato y un artilugio alargado de plástico de dos colores.

"Mis hijos son ya mayores, pero yo diría que eso es un test de embarazo", es la respuesta que precede a unas risas junto al paseo marítimo, donde a las ocho de la mañana el sol empieza a calentar, en el ambiente hay un claro olor a madera quemada y los operarios de la limpieza están ya repasando para eliminar los restos de la fiesta de las Hogueras de San Juan.

Basilio está ya jubilado, comenta, y hace un tiempo que tuvo problemas serios con una rodilla. "Antes corría por la playa, pero el médico me dijo que sólo andar. Eso sí, mucho". Es el primer año que acude a las playas del Cabanyal y la Malvarrosa para buscar metales y lleva un aparato que le ha costado unos 300 euros. "Es bueno, pero donde verdaderamente se saca dinero es en el agua. Allí, hasta oro te puedes encontrar", afirma.

Para ello hace falta un detector de metales de los buenos. "Más de 2.000 euros cuestan, pero puedes dar con sortijas, pendientes o lo que se suele perder cuando estás en el agua". También ha encontrado unas llaves, que luego llevará al retén de la Policía Local. El resto es el tesoro del día.

Imagen. La Malvarrosa, llena de gente anoche. / Jesús Signes

Basilio vive en el Cabanyal, donde dice que están haciendo la nueva Pascuala, el conocido bar del barrio. Ha llegado a las seis de la mañana y dos horas más tarde ya tiene algo en los bolsillos. "La policía ha comenzado a sacar a la gente a las cinco de la mañana", dice mientras revuelve en los bolsillos y se le cae un silbato a la arena.

Tiene también una pequeña historia el silbato. "Lo uso cuando veo que van a robar a las parejas que están haciendo sus cosas en la playa". Las hogueras dan para muchos romances pero también para muchos hurtos. "En la playa es fácil ver cómo llega un moro y deja caer la toalla como si tal cosa al lado de un bolso o la cartera de unos turistas. Se da un chapuzón y al salir se seca y como quien no quiere la cosa mete la mano y se lleva lo que quiera. La gente no se entera de nada y si yo me doy cuenta, entonces toco el silbato para que se crean que es la policía. Se van asustados", dice entre risas mientras se aleja, siempre con la mirada en la arena.