La baja laboral de uno de cada doce policías locales agrava la falta de plantilla en Valencia Un agente observa a un operario municipal que retira basura. / Irene Marsilla La mitad de funcionarios municipales fuera de servicio pertenecen al Cuerpo, uno de los que tienen la edad media más elevada de España ÁLEX SERRANO Valencia Viernes, 2 febrero 2018, 00:02

Ocho de cada cien policías locales de Valencia están de baja. Se trata del cuerpo municipal que acumula más cantidad de bajas. De hecho, del total de empleados municipales que no están trabajando, más de la mitad son agentes de la Policía Local. Así se desprende de una respuesta en la comisión de Gobierno Interior a una pregunta del concejal del grupo municipal popular Félix Crespo.

De los 263 empleados que se encuentran de baja, 136 pertenecen a la Policía Local, es decir, un 51%. «Esta cifra es elevadísima si tenemos en cuenta que la Policía Local representa el 32% de la plantilla», lamentó Crespo, que recordó que en la plantilla falta personal. «La carencia va incrementándose día a día, con 60 agentes menos que el año 2015, además de los más de 300 que se encuentran en situación de Segunda Actividad. Esto, añadido a la incipiente demanda de servicios y a la gran cantidad de horas acumuladas está haciendo que la policía se vea desbordada», dijo Crespo.

El concejal insistió en que el estrés laboral ha hecho que este año haya descendido el número de agentes que han solicitado el realizar servicios operativos de manera voluntaria a cambio de un incremento en la nómina. «Es la pescadilla que se muerde la cola, cuando más falta hacen voluntarios, menos se apuntan al estar ya saturados», dijo Crespo, que añadió que de ahí que se haya decidido por primera vez contratar a agentes de otras poblaciones para el periodo de Fallas El concejal incidió en que en los 9 primeros meses del año 2017 se recibieron 187.586 llamadas en la Sala del 092 de la Policía Local, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. «Esto deja claro que la Policía Local debe hacer frente a un mayor número de servicios con cada vez menos personal», lamentó.

Las llamadas a la sala del 092 han aumentado un 11%, lo que acrecenta el nivel de estrés de los agentes

Respecto a las horas extraordinarias, también en los 9 primeros meses del año 2017, la suma en horas de más ascendió a 48.630. Pero lo grave es la acumulación de horas durante años que ha hecho que la mayoría de la plantilla se haya juntado con cientos de horas extra pendientes de compensar, en este caso con días libres. «Respecto a las oposiciones de agentes de Policía Local, a día de hoy no ha comenzado la oposición de la oferta de empleo público del Ayuntamiento para el año 2016 que ofertaba unas escasas 33 plazas», afirmó Crespo: «Nos encontramos a menos de año y medio para las elecciones municipales y la oposición no ha comenzado, por lo que dada la complejidad de este tipo de oposición, afirmamos de manera rotunda que no habrán nuevos agentes de policía durante el mandato del tripartito»

El concejal popular recordó que la plantilla de la Policía Local cuenta con 1.565 funcionarios, 60 menos que en el año 2015. Además la plantilla se encuentra muy envejecida con una media de edad próxima a los 50 años, por lo que el número de funcionarios que están en 2ª actividad es especialmente numeroso.