El Ayuntamiento de Valencia rescinde el contrato con la empresa encargada del carril bici previsto para Avenida del Cid Obras en el Carril bici de la Avenida del Cid. / Irene Marsilla Grezzi ha explicado que la contrata solicitaba un incremento de costes de un 46 por ciento, frente al tres por ciento calculado por la dirección de obra EUROPA PRESS Valencia Viernes, 22 septiembre 2017, 19:56

El Ayuntamiento de Valencia ha rescindido el contrato para la construcción del carril bici previsto para la Avenida del Cid de la ciudad debido a que la contrata solicitaba un incremento de costes de un 46 por ciento, frente al tres por ciento calculado por la dirección de obra, según ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Así lo ha indicado el edil del consistorio valenciano en atención a los medios antes de hacer un recorrido en transporte público en Valencia acompañado por la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, con motivo del Día Europeo Sin Coche.

Grezzi ha señalado que el Ayuntamiento ha decidido rescindir el contrato y ha añadido que ahora se hará un nuevo plan de obras, en el que parte de ellas podrán tramitarse directamente como contratos municipales y otro tramo se hará por licitación. "Esperamos en pocas semanas presentar todo el plan de obra para que se pueda terminar", ha expresado el concejal.

El responsable de Movilidad Sostenible ha indicado que esta decisión ha llegado "después de unos meses en los que se ha estado tramitando esta cuestión, en la cual la empresa pedía un incremento de costes de un 46%, cuando la dirección de obra había calculado que era un 3 por ciento".

"Y no había cumplido el contrato. Cuando no cumple el contrato una empresa no puede venir a pedir incrementos de precios y en el Govern de la Nau no vamos a permitir que se quiera hacer negocio con el dinero público", ha resaltado.

Más carril bici en Valencia

Por otro lado, la Concejalía de Movilidad Sostenible ha propuesto este viernes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la aprobación de los proyectos de obra de construcción de carriles bici en las avenidas Burjassot, Constitución, Suecia, Reino de Valencia, y la calle Manuel Candela.

Según ha explicado Grezzi, a estas nuevas obras se destinará un total de 1,5 millones de euros y supondrá la creación de diez kilómetros más de carril bici "en zonas tan importantes" de la ciudad.