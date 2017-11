El Ayuntamiento de Valencia comienza a cobrar las multas de tráfico a no residentes en la ciudad Ribó anuncia que a partir de ahora va a ser posible gracias a un acuerdo alcanzado con la Generalitat Valenciana EUROPA PRESS Valencia Martes, 28 noviembre 2017, 13:44

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado que, desde este mismo martes, el Ayuntamiento comenzará a cobrar las multas de tráfico impuestas a infractores no residentes en la ciudad gracias a un acuerdo con la Generalitat.

Así lo ha anunciado el primer edil de la capital valenciana en atención a los medios en un acto que ha tenido lugar con motivo de la celebración de la Semana de la Ciudad Educadora, en el que ha participado en la mesa institucional del encuentro 'Comedores que educan. Diálogos alrededor de la educación y la soberanía alimentaria'.

Ribó ha afirmado que este martes el consistorio ha empezado a cobrar las multas de los infractores en cuestiones de movilidad que no residen en Valencia, algo que no ocurría hasta ahora. "Es importante porque a partir de este momento cualquier persona que cometa algún tipo de infracción estará en igualdad de condiciones sea residente en Valencia o no. Hasta ahora los no residentes en Valencia tenían una situación en la que podían cometer cualquier irregularidad en movilidad y después la multa no se podía cobrar", ha explicado.

El alcalde de Valencia también ha señalado que el cobro de las multas a no residentes en la capital va a ser posible gracias a un acuerdo alcanzado con la Generalitat Valenciana. Finalmente, ha hecho un llamamiento "a todas las personas que hasta ahora pensaban que sus multas no se cobrarían": "Que sepan que a partir de ahora se van a cobrar todas. Todos somos iguales, también en este tema", ha zanjado.