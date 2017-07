El Ayuntamiento de Valencia asegura que no ha pagado un viaje de Grezzi a Nápoles

Ciudadanos califica de «lamentable» la gestión en la EMT

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia Narciso Estellés calificó de «lamentable» la gestión de Grezzi en la EMT y exigió soluciones inmediatas. «La EMT está viviendo una etapa negra en manos de Grezzi con recortes de servicio, autobuses completos, frecuencias que no se cumplen y coches que no salen de cocheras en horas punta por falta de personal o de vehículos», lamentó Estellés. Además, recalcó que el máximo responsable de esta situación es Grezzi, «un concejal que no está capacitado para gobernar una empresa con más de 100 millones de euros de presupuesto».