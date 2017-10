El Ayuntamiento de Valencia acumula 1.200 licencias pendientes para nuevas obras y negocios Edificio en reforma en Navarro Reverter el pasado julio. / d. torres Los permisos sin autorizar equivalen a los que se conceden en todo un año y Ciudadanos pide más celeridad para ayudar a la economía PACO MORENO Valencia Martes, 17 octubre 2017, 23:08

El Ayuntamiento de Valencia acumula 1.194 licencias ambientales pendientes de autorización, según la repuesta de la concejalía de Actividades al concejal del grupo Ciudadanos, Narciso Estellés. Esto supone el equivalente a las que se presentan en un año completo.

«Puede decirse entonces que el retraso acumulado es de un año», aseguró el edil, quien precisó que eso supone un perjuicio doble: «Por una parte está todo lo que deja de ingresar el Consistorio en tasas e impuestos, y por otro lado, el daño que se hace a las empresas que no pueden emprender la actividad en los plazos previstos».

160.000 euros anuales pagará la empresa de la Piscina Valencia una vez obtenga la licencia de obras. 189 solicitudes de declaraciones responsables se han tramitado este año, el paso previo a la licencia.

El atasco es evidente y se refiere, según precisa la respuesta dada a Estellés, a aquellas actividades de las que tiene competencia los servicios municipales y que ofrecen un amplio abanico de alternativas, según recoge la Ley 6/2014 de Prevención de la Contaminación Ambiental.

En 2015 se tramitaron 1.499 peticiones de este tipo de licencias, mientras que un año después ascendieron a 1.480 solicitudes. Este ejercicio, hasta finales de septiembre ascendía a 995 iniciativas de empresas y particulares. «Según el número de las pendientes, equivale como se observa a las que se presentan en toda la ciudad durante un año», reiteró el edil de Ciudadanos.

Ejemplos del perjuicio que sufren las empresas hasta que reciben la licencia también llamada de obras hay muchos. Algunos afectan al propio Ayuntamiento como es el caso del antiguo salón de fiestas Alameda Palace, que a mediados de septiembre estaba pendiente de la consecución de los permisos de obras.

El edificio debía estar en funcionamiento a finales de 2016, aunque en la fecha citada carecía de la autorización necesaria. De momento se ha trabajado con la declaración responsable, aunque hace mucho tiempo que ya no se puede avanzar más. Según el pliego de condiciones, la empresa no debe pagar el canon hasta obtener la licencia y se trata de 160.000 euros anuales, lo que da idea de la importancia de cumplir con los plazos en estos trámites. Según las últimas informaciones, el escollo se encontraba en el servicio de Bomberos, que todavía no había dado el visto bueno a todas las instalaciones que pretende poner en marcha el concesionario en el recinto.

Justo al lado, la Piscina Valencia también está pendiente de licencia para emprender las obras. La última iniciativa del Consistorio ha sido autorizar la hipoteca de la concesión para que la empresa financie parte de las obras, que en su conjunto superan los 12 millones de euros.

En las preguntas del concejal Estellés también se refiere a las declaraciones responsables, el paso previo a la concesión de la licencia, que supone un instrumento para que las empresas puedan acelerar las obras. En 2015 se tramitaron 314 solicitudes por otras 320 el siguiente ejercicio y 189 en lo que llevamos del actual. No obstante, no todas las ejecuciones de proyectos pueden regirse por esta licencia previa, que básicamente sirve para que las empresas cumplen con todos los requisitos urbanísticos y sectoriales exigidos por la normativa para implantar ejercer la actividad, además de disponer de la documentación que lo acredita. Por ese motivo puede iniciar derribos por ejemplo hasta conseguir el visto bueno de los servicios municipales.

La cuestión se complica mucho más cuando se trata de edificios protegidos, tanto si están en casco urbano como en una zona rural. La comisión de Patrimonio dictamina todas las semanas sobre decenas de inmuebles donde los propietarios quieren hacer reformas. Una vez conseguida esta luz verde, entonces falta acceder al resto de permisos.